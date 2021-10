Inzidenzwert aktuell bei 90 - Starker Anstieg in Bopfingen und Schwäbisch Gmünd

Erneut hat es beim Inzidenzwert einen Anstieg von rund zehn Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gegeben. Aktuell liegt der Wert laut Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg am Freitag bei 90,0 (Vortag: 80,5).

283 Menschen haben sich innerhalb einer Woche im gesamten Kreisgebiet mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mit 56 Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle auf 17.918. Die stärksten Anstiege hat es erneut in Bopfingen und Schwäbisch Gmünd gegeben.

Die Stadt am Ipf liegt derzeit (Stand Donnerstag), wie das Landratsamt auflistet, bei 33 aktiven Fällen (+8). Bereits am Vortag stieg der Wert um sieben weitere Infektionen an. In der Stauferstadt an der Rems sind derzeit 123 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. 14 mehr als am Vortag, am Mittwoch lag der Anstieg bei 22 Fällen. Alle weiteren Fälle entnehmen Sie der interaktiven Karte.

Mittlerweile nehmen auch die aktiven Fälle im Ostalbkreis wieder zu. Am Donnerstag stieg der Wert um 24. Damit sind 408 Menschen kreisweit positiv auf das Coronavirus getestet. In Baden-Württemberg sind am Freitag 2084 weitere Fälle hinzugekommen. 173 Patienten (-15) werden derzeit intensivmedizinisch betreut.

Davon liegen zwei auf den Intensivstationen im Ostalbkreis. Einer von ihnen muss beatmet werden. Die Werte haben sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert. Allerdings die Belegung der Intensivbetten. Erneut sind die Kapazitäten geschrumpft.