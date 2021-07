Inzidenzstufe 2 im Ostalbkreis: Aktueller Wert bei 11,1

Der Inzidenzwert ist im Ostalbkreis am Donnerstag leicht zurückgegangen. Allerdings liegt er nach wie vor oberhalb der Grenze von zehn. 11,1 Menschen haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner im Kreis angesteckt. Am Vortag lag der Wert noch bei 11,5.

Im gesamten Kreisgebiet sind das 35 Menschen, die in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden. Damit bleibt der Ostalbkreis noch mindestens in dieser Woche in Inzidenzstufe 2. An drei aufeinanderfolgenden Tagen müsste der Wert unterhalb des Grenzwerts liegen, damit erneut gelockert werden kann.

+++Alles zum Coronavirus gibt es im Dossier+++

Keine weiteren Todesfälle verzeichnet zudem das Landesgesundheitsamt. 410 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit drei Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle auf 15.717. Wie das Landratsamt angibt, sind aktuell (Stand Mittwoch) 61 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert, zwei mehr als am Vortag.

Lage in Städten und im Land

Die meisten Fälle davon verzeichnet die Stadt Schwäbisch Gmünd mit 20 (+1). In Aalen steigt der Wert ebenfalls um eins auf 18. In Ellwangen sind es 13 Fälle (+0), in Bopfingen zwei (+2). Die restlichen Fälle sind in der am Ende des Artikels eingeblendeten Karte aufgeführt.

In Baden-Württemberg hat es am Donnerstag 276 Neuinfektionen gegeben, der Wert steigt im Land auf 505.395. Zwei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, 10.391 seit Beginn der Pandemie. Der Landes-Inzidenzwert liegt derzeit bei 13,6.