Inzidenz sinkt im Ostalbkreis weiter - Zwei weitere Todesfälle registriert

Der Inzidenzwert im Ostalbkreis ist am Mittwoch erneut gesunken. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts hervor. Demnach haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner 65,5 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt (86 Wert vom Vortag). Im selben Zeitraum waren es im gesamten Kreisgebiet 206 Fälle.

Mit 31 registrierten Neuinfektionen steigt die Zahl der Gesamtfälle auf 15.183. Zudem hat es erneut Todesfälle gegeben. Zwei Menschen starben mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet der Ostalbkreis 391 Tote im Zusammenhang mit dem Virus.

Laut Landratsamt werden auch die aktiven Fälle immer weniger. Derzeit (Stand Dienstag) sind 526 Menschen positiv getestet. Das sind 42 weniger als noch am Vortag. Mittlerweile haben am Kreisimpfzentrum in Aalen 53.750 (+2361) Menschen die Erst,- 23.803 (+4098) die Zweitimpfung erhalten.