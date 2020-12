Inzidenz-Grenze von 200 Neuinfektionen beinahe erreicht – Was das für den Kreis bedeutet

Innerhalb einer Woche (Stand Donnerstag, 24 Uhr) haben sich im Ostalbkreis 192 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Wenn sich das Infektionsgeschehen in diesem Maße fortsetzt, rechne die Kreisverwaltung in der kommenden Woche mit mehrfacher Überschreitung der 200er-Grenze. Dann muss die Behörde schärfere Regeln veranlassen.

+++Die Corona-Krise auf der Ostalb - Alle Themen+++

Grund für die weiter stark ansteigenden Infektionszahlen seien Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen, Schulen und Kitas, so die Landkreisverwaltung am Freitag. Die „Hotspot“-Regeln würden zusätzlich zu den verschärften Maßnahmen des Landes gelten, die ab Samstag, 12. Dezember, in Kraft treten.

Das sind die möglichen "Hotspot"-Regeln

Demnach dürfen sich im Ostalbkreis nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten im öffentlichen sowie privaten Raum treffen. Kinder des jeweiligen Haushalts bis einschließlich 14 Jahren sind hiervon ausgenommen. Verwandte in gerader Linie, Ehegatten, Lebenspartner oder Lebensgefährten in nicht ehelicher Lebensgemeinschaft, die nicht Teil dieser Haushalte sind, dürfen an den Ansammlungen und privaten Veranstaltungen nicht mehr teilnehmen.

Zudem werden Friseurbetriebe und Sonnenstudios geschlossen.

Medizinische Behandlungen bleiben erlaubt, Arztbesuche ebenfalls. Öffentliche sowie private Sportstätten müssen sowohl für den Schul- sowie Studienbetrieb als auch für Freizeit- und Individualsport zusperren.

Besuche in Krankenhäusern sowie Pflegeeinrichtungen sind dann nur noch nach negativem Antigentest oder mit einer sogenannten FFP2-Schutzmaske beziehungsweise „vergleichbarem Standard“ erlaubt, heißt es weiter.

Es gilt ein Veranstaltungsverbot. Ausgenommen sind jedoch Religions-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften zur Religionsausübung (einschließlich Bestattungen, Urnenbeisetzungen und Totengebeten).

Ebenfalls ausgenommen sind unter anderem auch die Teilnahme an Gerichtsterminen, Aussagen bei Polizei oder Staatsanwaltschaft, Sitzungen kommunaler Gremien sowie Wahlen und Abstimmungen. Das Verbot gilt ebenso nicht für Veranstaltungen, die für die Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der sozialen Fürsorge zwingend erforderlich sind und nicht aufgeschoben werden können.

Auf Baustellen müssen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Besondere Verkaufsaktionen im Einzelhandel werden ebenfalls untersagt.

Betroffene Schulen und Kitas

Das Landratsamt hat am späten Donnerstagabend die Liste der Schulen und Kitas aktualisiert, an denen es positive Corona-Fälle gegeben hat. Seit 4. Dezember wurden bis dahin keine neuen Fälle mehr auf der Webseite erfasst. Folgende Schulen sind und waren seither betroffen.

Aalen und Oberkochen

Schubart-Gymnasium Aalen: Lehrkraft positiv getestet, keine Kontaktpersonen; Schillerschule Aalen: ein Schüler positiv, 19 Schüler sowie zwei Lehrkräfte in Isolation; Sonnenbergschule Oberkochen: ein Lehrer positiv, Konkaktpersonensuche läuft; Kita im Greut: zwei Kinder positiv, 42 Kinder und vier Erzieher in Isolation; Kita Sankt Michael Oberkochen: zwei Erzieher positiv, Kontaktpersonensuche läuft.

Ellwangen

Hariolf-Gymnasium Ellwangen: ein Schüler positiv, zwei weitere in Isolation; Katholischer Kindergarten Sankt Hariolf Ellwangen: ein Erzieher positiv, 20 Kinder und zwei Erzieher in Isolation; Kreisberufsschulzentrum Ellwangen: ein Schüler positiv, 25 Schüler in Isolation; Buchenbergschule Ellwangen: zwei Schüler positiv, Kontaktpersonensuche läuft.

Bopfingen und Lauchheim

Kindergarten Sankt Franziskus Bopfingen: ein Kind positiv, 39 Kinder und vier Erzieher in Isolation; Grundschule Bopfingen: ein Schüler positiv, 35 Schüler in Isolation; Kindergarten Kolibri Lauchheim: vier Erzieher positiv, 29 Kinder und ein Erzieher in Isolation.

Landrat ruft zur Einhaltung der Regeln auf

Landrat Joachim Bläse ruft die Bevölkerung des Ostalbkreises erneut dazu auf, sich dringend an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Denn die in der kommenden Woche drohende Allgemeinverfügung könne erst dann aufgehoben werden, wenn der Kreis an fünf Tagen in Folge beim Inzidenzwert unterhalb der 200er-Marke liegt.

Allerdings könne es sein, so heißt es in der Mitteilung weiter, dass das Land diese oder vergleichbare Maßnahmen aus seiner Hotspot-Strategie im Laufe der nächsten Woche landesweit unabhängig von einer Kreisinzidenz mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner anordnet, so der Landrat.

Infektionsgeschehen

Von Mittwoch auf Donnerstag hat die Gesundheitsbehörde 114 Neuinfektionen registriert, die Zahl der aktiven Fälle ist um 71 auf 881 gestiegen. Zudem hat es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben, der Wert steigt auf 89.

+++Datendashboard des Landkreises für das Smartphone+++

Seit Ausbruch der Pandemie wurden im gesamten Kreisgebiet 5601 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, 4631 gelten als genesen.