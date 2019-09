Der Münchner Investor Family Office SFO übernimmt die restlichen Anteile des Wasseralfinger Werkzeugmaschinenherstellers SHW Werkzeugmaschinen von der Berliner Zeitfracht und investiert weiter in den Standort und in neue Mitarbeiter. SFO ist damit alleiniger Gesellschafter bei SHW Werkzeugmaschinen. Das hat das Unternehmen jetzt mitgeteilt.

Zehn Monate nach dem Kauf aus der Insolvenz heraus habe sich die SHW Werkzeugmaschinen GmbH (SHW WM) damit eine neue, stabile Gesellschafterstruktur geschaffen, heißt es. Der Spezialist für Fahrständer- und Portalmaschinen sowie Bearbeitungszentren sei nun in alleinigem Besitz der SFO Group, nachdem diese die Gesellschaftsanteile der Berliner Zeitfracht GmbH & Co. KG am Wasseralfinger Unternehmen komplett übernommen habe und nun 100-prozentiger Eigentümer der Firma sei. Das Schwesterunternehmen SHW Bearbeitungstechnik GmbH (SHW BT), Spezialist für die spanende Bearbeitung von Großbauteilen, sei ebenfalls vollständig im Besitz der SFO Group um Wolfgang Schepp.

Zwei Millionen investiert

Im Zuge dieser Neuordnung der Gesellschafterverhältnisse hat Anton Müller, der seit Oktober 2018 gemeinsam mit Martin Greis SHW WM als Geschäftsführer geleitet hatte, das Unternehmen einvernehmlich verlassen. Alleiniger Geschäftsführer sowohl von SHW WM als auch bei SHW BT ist seit August 2019 Martin Greis. „Die SFO Group wird den SHW WM-Standort Wasseralfingen weiter stärken. Die Fertigungstiefe innerhalb der beiden SHW-Unternehmen soll erhöht werden“, sagt Martin Greis.

Über zwei Millionen Euro wurden nach Angaben des Unternehmens im laufenden Jahr bereits in vier neue Universal-Bearbeitungszentren bei SHW BT investiert. Eine weitere Maschine soll im ersten Quartal 2020 folgen. „Die SHW BT verzeichnet einen hohen Auftragseingang. Ich bin zuversichtlich, dass diese positive Entwicklung, die seit dem Einstieg von SFO im September 2018 zu sehen ist, weiter anhält“, erklärt Greis.

Nicht von Autos abhängig

Eine Wirtschaftsdelle, wie derzeit im Automotive-Bereich vielerorts zu diagnostizieren sei, kann Greis bei SHW WM und SHW BT nicht feststellen. Denn auf den Maschinen des Wasseralfinger Spezialisten würden häufig Großbauteile für den Maschinen- und Anlagenbau, Großdiesel- und Gasmotoren, Turbinen oder die Umwelttechnik bearbeitet. Das automotiveabhängige Geschäft halte sich in Grenzen. Greis: „Wir suchen weiterhin neue Mitarbeiter.“

Messeauftritt in Hannover

Vom Messeauftritt auf der Fachmesse EMO in Hannover vom 16. bis 21. September verspricht sich der Werkzeugmaschinenhersteller weitere positive Impulse. Dort werden einige know-how-trächtige Produkte vor großem Publikum präsentiert. „Unsere dort zu sehende Maschine des Typs UniSpeed 2000 mit Palettenwechsel-System soll uns helfen, weitere Neukunden zu finden“, erklärt der Geschäftsführer. Bereits im Vorfeld habe es viele Anfragen von bestehenden Kunden gegeben, die in Hannover mit den 15 SHW WM-Mitarbeitern in Kontakt treten wollen.

SHW WM beschäftigt aktuell rund 210 Mitarbeiter, hinzu kommen knapp 60 Beschäftigte beim Schwesterunternehmen SHW BT.