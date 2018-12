Intstrument der Könige trifft Königin der Instrumente

Ein festliches Konzert zum Neuen Jahr mit dem Trompeter des Berliner Konzerthausorchesters, Stephan Stadtfeld, und dem in Aalen geborenen Organisten Stephan Rahn findet am Samstag, 5. Januar, in der Salvatorkirche in Aalen statt. Los geht es um 20 Uhr.

„Nicht nur das übliche Trompeten-Geschmetter von der Empore erklingt, sondern es gelingen viele Schattierungen in einem sehr abwechslungsreichen Programm“ – So hat der Rundfunkjournalist Georg Waßmuth das Duo Stadtfeld-Rahn in der Sendung „Neues vom Klassikmarkt“ im SWR charakterisiert. In der Tat ist es zum Markenzeichen des 2008 gegründeten Duos geworden, Werke jenseits des üblichen Barock-Repertoires auszugraben. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Musik der Romantik. Große öffentliche Aufmerksamkeit haben in der Vergangenheit die Bearbeitungen und Einspielungen einiger Werke von Ravel, Fauré und Elgar erfahren. Mittlerweile geben zwei CD-Einspielungen ein eindrucksvolles Zeugnis von der intensiven Repertoiresuche.

Auf dem Programm des Konzertes in der Salvatorkirche stehen Werke für Trompete und Orgel, sowie Orgel- Solowerke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Louis-Claude Daquin, Johannes Brahms, Alexandre Guilmant und Thorvald Hansen.

Stephan Stadtfeld, studierte unter anderem in der Klasse von Reinhold Friedrich an der Hochschule für Musik Karlsruhe und hatte seit September 2006 einen Platz an der Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker, wo er von Gabor Tarkövi unterrichtet wurde. Seit August 2008 ist er beim Konzerthausorchester Berlin unter Vertrag.

Stephan Rahn zählt zu den profiliertesten und vielseitigsten Musikern seiner Generation. Als langjähriges Mitglied des Speyerer Domchors ist er mit Kirchenmusik aufgewachsen. Der Preisträger zahlreicher Wettbewerbe konzertiert als Solist gleichermaßen wie als Kammermusikpartner und Liedbegleiter in Europa, Nord- und Südamerika, sowie in Asien.