Interreligiöser Friedensgruß fällt aus – dafür gibt es den interreligiösen Erntedank

Es wird wieder eine Erntedankfeier im Interkulturellen Garten geben. Dieser interreligiöse Erntedank findet am Sonntag, 2. Oktober, statt und beginnt um 11 Uhr. Vertreter verschiedener Konfessionen und Religionen werden mitwirken.

Da der interreligiöse Friedensgruß am Sonntag auf dem Bohlschulplatz leider witterungsbedingt ausfallen muss, wird dieses Friedensanliegen am Erntedankfest in besonderer Weise aufgenommen.