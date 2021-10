Internationales Flair: HAKRO Merlins mit Heimdebüt im Europe Cup

Am Mittwochabend steht eine Premiere für die HAKRO Merlins Crailsheim an: erstmals wird in der Arena Hohenlohe Basketball in einem europäischen Wettbewerb gespielt. Um 20 Uhr erwartet das Team von Sebastian Gleim den weißrussischen Vertreter Tsmoki Minsk zur Partie des 2. Spieltages in der Gruppe G im FIBA Europe Cup. Beide Teams konnten ihre Auftaktbegegnungen gewinnen – Crailsheim auswärts überzeugend bei den Bakken Bears und Minsk vor heimischer Kulisse nach Verlängerung gegen Peristeri Athen. Die Begegnung steht unter dem Motto „After-Work-Game“. Einlass ist um 18.30 Uhr, bis Spielbeginn gibt es Freibier.

Am vorigen Mittwoch starteten die HAKRO Merlins mit einem am Ende souveränen Erfolg in Aarhus (Dänemark) bei den Bakken Bears in den FIBA Europe Cup 2021/22. Spielmacher TJ Shorts II (24) und der Wiedergenesene Shooting Guard Elias Lasisi (21) trumpften als Topscorer für die Zauberer auf. Der kommende Gegner Tsmoki Minsk erwischte ebenfalls einen guten Start in den europäischen Wettbewerb. Als Außenseiter gingen sie in die Begegnung mit den Griechen Peristeri Athen und gewannen in der Overtime (87:85).

Das Team aus der weißrussischen Hauptstadt tritt nicht in der nationalen Liga an, sondern spielt in der VTB League. Sie wurde 2008 gegründet und besteht aus überregionalen Teams aus Osteuropa. Es handelt sich um eine geschlossene Liga, wo das Direktorium und der Sponsor (VTB-Bank) über die Aufnahme neuer Teams oder Zulassung der bereits teilnehmenden Teams entscheidet. Vertreten sind derzeit acht Mannschaften aus Russland, und jeweils ein Klub aus Estland, Kasachstan, Polen und Weißrussland. Serienmeister ist der russische EuroLeague Teilnehmer ZSKA Moskau. Minsk nimmt seit der Saison 2010/11 an dem Wettbewerb teil. Nach vier Partien steht das Team von Coach Rostislav Vergun mit vier Niederlagen auf dem vorletzten Platz. Am Samstag verlor Tsmoki aufgrund eines schlechten ersten Viertels mit 79:95 in Saratov (RUS).

Die bislang besten Spieler der Weißrussen sind ihre amerikanischen Importspieler. Der erfahrene Guard Jason Clark kommt in der VTB durchschnittlich auf 11,5 Punkte und drei Assists. Beim Erfolg über Athen war der ehemalige Frankfurter (2018/19) mit 15 Punkten Topscorer. Neben ihm hat Minsk einen weiteren gefährlichen Spielmacher. Angelo Warner ist in der Liga mit 15 Punkten, fünf Assists und vier Rebounds ihr auffälligster Spieler. Im Finale der Champions League Qualifikation drehte der 29-jährige mächtig auf und kam auf 25 Punkte, neun Rebounds und acht Assists – trotzdem verloren sie am Ende klar gegen Treviso mit den Ex-Merlins DeWayne Russell und Aaron Jones. Ihr dritter Importspieler ist ein ordentlicher Brecher unter den Körben. Robert Upshaw (2,13 m/128 kg) war am Samstag in Saratov ihr Topscorer. Dort legte der Center 18 Punkte und fünf Rebounds auf. Die Schlüsselduelle werden also auf den Guard-Positionen und in der Zone stattfinden. „Minsk ist ein VTB-Team, welches jede Woche gegen richtige Brocken antritt. Sie haben ein Team mit vielen großen, physischen Spielern und haben viele verschiedene Verteidigungsvarianten. Wir müssen in unserem aktuellen Spielrythmus immer das große Bild sehen. Es bleibt nicht viel Zeit für Vorbereitung“, so HAKRO Merlins Headcoach Sebastian Gleim.

Sein Team möchte an das Spiel in Aarhus anknüpfen und den zweiten Sieg in der starken Gruppe G des FIBA Europe Cup einfahren. Tickets für das „After-Work-Game“ sind unter https://bit.ly/3aOYgEx erhältlich, außerdem wird das Spiel auf dem YouTube-Kanal der FIBA übertragen. Tip-off zur internationalen Heimpremiere ist am Mittwochabend um 20 Uhr.