Internationaler Tag gegen Rassismus: Mahnwache zeigt Diskriminierung die rote Karte

Etwa 85 Menschen haben sich am Montagabend vor dem Rathaus zusammengefunden, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Das Aalener Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ hat eine Mahnwache in Zusammenarbeit mit verschiedenen Initiativen veranstaltet, unter anderem waren auch die „Omas gegen Rechts“ dabei.

Auch am Abend schien die Sonne noch über dem Rathausplatz, wo Inga Rincke und Veronika Gonzalez mit den Klängen ihrer Gitarre und Kistentrommel die Mahnwache gegen Rassismus anstimmten. In Solidarität mit der Ukraine wurde auch ein Volkslied aus dem heutigen Kriegsgebiet gesungen, was bei den Teilnehmern sehr gut ankam – einige haben sogar mitgesungen.

Das hat auch Pfarrer Bernhard Richter gefreut, der die Anwesenden begrüßt hat. „Eigentlich ist es traurig, dass es diesen Tag geben muss - aber er ist wichtiger denn je“, sagt er zu diesem Anlass, der 1966 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde. Der Pfarrer zog gesellschaftliche Parallelen zur Situation in der Ukraine und bedankte sich bei der Task Force, die das Landratsamt ins Leben gerufen hat, um ukrainischen Flüchtlingen in Aalen und der Region zu helfen.

Anne Klöckler, die unter anderem beim Theater der Stadt Aalen aktiv ist, las verschiedene Texte zu dem Thema Diskriminierung vor. Dabei erinnerte sie daran, dass wir als Menschen handeln könnten. „Wir können hinausgehen und etwas unterbrechen. Wir können das, was uns hinterlassen wurde, hinterfragen.“, trug sie vor.

Mehtap Derin (Grüne) erzählte von ihren eigenen Erfahrungen. „Ich muss selbst oft mit Alltagsrassismus umgehen - einfach weil ich anders aussehe, ein Kopftuch trage und aus einem anderen Land komme“, sagt sie. Diese Erfahrungen hätten sie selbst stärker gemacht, aber nicht jeder hätte das Glück, so darauf reagieren zu können.

Auch Dorothee Irion-Ulmer der „Omas gegen Rechts“ nannte Beispiele des Alltagsrassismus. Egal ob Affenrufe im Fußballstadion oder gut gemeinte Bemerkungen wie „darf ich mal deine Haare anfassen?“ seien Handlungen der Diskriminierung. „Wir müssen uns auch alle selbst hinterfragen, auch wenn wir keine bösen Absichten haben“, so Irion-Ulmer. Ebenso wichtig sei es, die Flüchtlinge, die aus Syrien oder Afrika kämen, nicht zu vergessen. „Es gibt keine Flüchtlinge zweiter Klasse“, sagte die Sozialdemokratin.

Gegen Ende der Kundgebung wurde noch ein kleines Experiment gestartet. Zusammen mit den Trommlern des afrikanischen Kulturvereins Aalen stimmten Rincke und Gonzalez noch ein Lied an – ohne dass sich die Künstler davor kennengelernt oder gar musiziert haben. „Das hat doch einwandfrei funktioniert“, freut sich Pfarrer Richter in seiner Abschiedsrede. Auch die Teilnehmer waren von der Musikeinlage begeistert.

Eine letzte Bitte hatte der Pfarrer noch an die Teilnehmer der Mahnwache. „Lasst uns die Worte, die wir heute gehört haben mit in die Woche nehmen - und lasst uns friedlich bleiben, auch wenn wir heute noch andere treffen“, sagte er im Hinblick auf die Montagsspaziergänger, die gegen die Corona-Auflagen demonstrieren.