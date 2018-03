Die Schrezheimer Bundesliga-Keglerinnen haben sich mit ihrem Sieg in Erlangen-Bruck einen internationalen Startplatz gesichert. Laura Runggatscher knackte für den KC Schrezheim zum ersten Mal die 600er Marke und Daniela Frenzel verlangt bei ihrem Debüt von ihrer Gegnerin alles ab.

Sissi Schneider und Saskia Barth begannen die Partie. Schneider war dabei von Anfang an konzentriert und ließ ihrer Gegnerin keine Chance. Auf hohem Niveau spielt sie eine Bahn nach der nächsten und holt sich mit einem starken Ergebnis den Punkt. Saskia Barth hatte auf den Bahnen zu kämpfen. Sie blieb an ihrer Gegnerin dran, doch am Ende musste sie den Punkt abgeben.

Dann kam der große Auftritt von Laura Runggatscher und Daniela Frenzel. Runggatscher startete fulminant mit 107 in die Vollen. Hier war ihre Gegnerin schon bedient und hatte das Nachsehen. Mit ähnlich großen Schritten spielte sie konstant weiter. Eine Bahn nach der nächsten sicherte sie sich. Am Ende wurde es dann nochmals spannend, die 600er Marke kam immer näher. Mit großer Nervenstärke gelang ihr das Meisterstück – 601 Kegel.

Daniela Frenzel hatte ihren ersten Bundesliga-Einsatz und machte gleich Bekanntschaft mit der besten Keglerin der Gastgeber. Frenzel benötigte sein paar Bahnen um ins Spiel zu kommen. Dann legte sie los und zeigte ihr Können. 106 in die Vollen und am Ende auch die gewonnene Bahn. Am Ende ging der Punkt nach Erlangen, als Debüt kann sich das Ergebnis trotz allem sehen lassen. Nun kamen Kathrin Lutz und Verena Schupp. Schupp hatte ein leichtes Spiel, denn ihre Gegnerin verletzte sich auf der Hinfahrt und fiel damit aus.

Ihr Punkt und damit auch die Gesamtholzzahl waren sicher. Ohne einen Gegner zu spielen ist auch nicht einfach. Schupp zeigte ein solides Spiel und kann mit ihrem Ergebnis zufrieden sein. Mit den bereits zwei gewonnenen Punkten stand das Unentschieden fest. Kathrin Lutz hatte es am Ende in der Hand. Doch sie machte es spannend. Am Ende holte auch sie sich den Punkt und damit den Sieg.Mit ihrem 6:2-Sieg sind die Schrezheimerinnen weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, ein Punkt vor Liedolsheim.

Mit der gleichzeitigen Niederlage von Poing ist damit ein internationaler Startplatz sicher. Am Sonntag findet dann um 13 Uhr das Nachholspiel gegen Bonndorf im Kegeltreff am Kloster statt. Abends haben die Schrezheimer dann noch Laura Runggatscher überrascht und ihr zum italienischen Staatsmeistertitel einen gebührenden Empfang bereitet.