Die Kegel-Damen des KC Schrezheim sichern sich immer mehr ihre Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb. Im Bundesliga-Spiel gegen DJK Ingolstadt haben sie wieder mit tollen Ergebnissen mit 7:1 gezeigt, was in ihnen steckt. Sie haben nun für die restlichen vier Spiele bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Viertplatzierten Poing. Es bleibt ein Kopf an Kopf-Rennen zwischen Platz zwei (Schrezheim) und drei (Liedolsheim). Ein Punkt Vorsprung haben die Schrezheimerinnen bereits.

Auf der Sechs-Bahnen Anlage in Ingolstadt war die Marschrichtung ziemlich schnell klar. Sissi Schneider zeigte sich wieder von ihrer Glanzseite. Sie ließ keinen Zweifel aufkommen und holte alle vier Sätze. Mit ihren 611 Kegel holte sie auch gleich 54 Kegel Vorsprung heraus. Laura Runggatscher musste auf der zweiten Bahn ihre Gegnerin etwas ziehen lassen, hatte dann aber wieder die Nase vorn. Den kleinen Rückstand holte sie Schritt für Schritt wieder auf und brachte ihren Punkt sicher nach Hause. So auch Verena Schupp. Sie machte gleich zu Beginn den Sack zu. Immer einen guten Schub hatte sie nach jeder Bahn in der Hinterhand. So war nach drei Bahnen ihr Spiel schon entschieden. Dass auf der letzten Bahn ihre Gegnerin noch etwas Rückstand aufholte, ist nur ein kleiner Schönheitsfehler.

Mit Geduld und Nervenstärke

Das Schluss-Trio hatte schon 51 Kegel Vorsprung. Wie schnell dieser Vorsprung gekippt werden kann, wissen alle. So konzentriert gingen sie ans Werk. Saskia Barth und Sabina Sokac hatten gleich alles im Griff. Kathrin Lutz musste kämpfen. Da witterten die Ingolstädterinnen einen Chance und legten los.

Alle Sätze musste Schrezheimer verloren geben. Jetzt hieß es Nerven bewahren und konzentriert weiterspielen. Sokac und Lutz holten sich den Satz, wobei Barth nur knapp abgeben musste. Es wurde nochmals spannend. Saskia Barth packte all ihre Erfahrung aus, holte ihren Rückstand auf und sicherte sich den Punkt.

Sokac kämpfte, musste aber gegen die Tagesbeste aus Ingolstadt den Punkt verloren geben. Kathrin Lutz zeigte all ihre Gelassenheit. Mit einem Kegel Vorsprung holte sie sich den Satz und damit auch den Punktgewinn. Ein Sieg zeigte sich am Ende eindeutig. Zwischendurch mussten die Schrezheimerinnen all ihre Geduld und Nervenstärke zeigen.

Hier haben sie ihr Können wieder unter Beweis gestellt, so auch Trainer Wolfgang Lutz: „7:1 hört sich deutlich an, aber das war es mit Sicherheit nicht. Wenn man nur die knappen Duelle beziehungsweise Sätze sieht, hätte das Spiel auch 4:4 ausgehen können. Meine Mädchen haben die 54 Kegel Vorsprung von Sissi Schneider auf Teufel komm raus gegen super aufgelegte kämpfende Ingolstädter verteidigt. Das war schon Klasse.“

Nächste Woche haben die KC-Damen aufgrund einer Spielverlegung spielfrei und können sich auf das Duell in Erlangen-Bruck bereits vorbereiten.