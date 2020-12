International Center zeichnet Studierende aus

An der Hochschule Aalen wurden jetzt drei Studierende für ihr herausragendes Engagement ausgezeichnet. Rund 60 Studierende, Mitarbeitende sowie Professoren nahmen an der Online-Veranstaltung des International Center teil und machten die Preisverleihung trotz der Einschränkungen durch die Pandemie zu etwas ganz Besonderem.

Der mit 1000 Euro dotierte Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender ging dieses Jahr an die Kamerunerin Michelle Loicka Kounga, Bachelorstudentin des Studiengangs Elektrotechnik. Kounga engagiert sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Hochschule. So nahm sie zwei Semester lang am ISA-Buddy-Programm der Hochschule Aalen teil und unterstützte auch andere internationale Studierende beim Studienstart. Außerdem setzt sich Kounga für die Organisation „Stiftung Tapfere Kinder" ein und sammelte Kleiderspenden für notleidende Menschen in Kamerun.

Der gemeinnützige Verein der Hochschule „International Society Aalen e.V. (ISA)“, der neben dem Sprachenzentrum und dem Welcome Center Ostwürttemberg zum International Center gehört, vergab außerdem zwei Preise in Höhe von je 500 Euro für international engagierte Studierende der Hochschule Aalen. Tamara Sary, Studentin des Studiengangs Internationale Betriebswirtschaft, erhielt den Preis „Buddy of the Year 2020“.

Tim Warzawa, Student des Studiengangs Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen, gewann den Preis „Ausland Erfahren und Teilen 2020“. Als erster Student der Hochschule Aalen besuchte Warzawa im Wintersemester 2018/2019 und im Sommersemester 2019 die Universität für Wirtschaft und Recht in Osaka, Japan. Nach seiner Rückkehr übernahm er aus eigener Initiative die Rolle eines studentischen Botschafters für die Partnerschaft zwischen der Hochschule Aalen und der Osaka Universität. Er motivierte andere Studierenden zu einem Auslandssemester und unterstützte und half bei den Vorbereitungen darauf.