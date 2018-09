An diesem Sonntag müssen die Keglerinnen vom KC Schrezheim beim beim Aufsteiger DKC Waldkirch antreten. Die Frauen aus Südbaden sind erneut in die erste Bundesliga aufgestiegen. Sie stehen derzeit mit 2:4 Punkten im hinteren Tabellendrittel. Beste Spielerin ist Stephanie Scheer mit einem Heimschnitt von 600 Kegel. In Waldkirch wird über eine Sechs-Bahnanlage gespielt, das heißt es muss clever aufgestellt werden.

Die Schrezheimer Frauen haben ihr Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen Liedolsheim gewonnen. Garant dafür, war das großartig aufspielende Schlusspaar Kathrin Lutz und Bianca Sauter.

Trotz guter Mannschaftsleistung stehen die Frauen von KC-Trainer Wolfgang Lutz ebenfalls mit 2:4 Punkten ziemlich hinten in der Tabelle. Allerdings darf man voller Zuversicht und Selbstvertrauen auf das Spiel in Waldkirch schauen, denn die Holzzahlen der ersten drei Spiele sprechen für sich.

„Waldkirch ist sehr heimstark. Wir haben Respekt, aber keine Angst“, sagt KC-Trainer Wolfgang Lutz. Die Männer vom KC Schrezheim empfangen am Samstag um 12.30 Uhr die Sportfreunde Friedrichshafen.

Die Aufsteiger vom Bodensee sind hervorragend in die 2. Bundesliga gestartet und stehen mit 6:0 Punkten an der Tabellenspitze. Beste Spieler sind Darko Lotina, sowie die beiden Deutschen Meister Dejan Lotina (U 23) und Lukas Funk (U 18), alle mit einem Schnitt von 600 Kegeln. Die Beiden sind auch aktuelle Nationalspieler in ihrer Altersklasse. Schrezheim hingegen muss nach Verletzungspech um den Anschluss ans Mittelfeld kämpfen. Sicherlich ein hoch interessantes Match im Kegeltreff am Kloster.