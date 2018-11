Interaktives Theaterstück zum Themenfeld Populismus

Verdrehen von Fakten, Hassreden im Internet, rassistische Parolen auf dem Schulhof – für junge Heranwachsende ist es nicht leicht, sich eine differenzierte Meinung zu bilden. Deshalb bieten die Koordinationsstelle Prävention, New Limes und das Demokratiezentrum Baden-Württemberg am Donnerstag, 29. November, um 16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Aalen eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte an.

Vorgestellt wird das interaktive Theaterstück „Fake Paradise“ von New Limes und WIR! unter der Regie von Gerburg Maria Müller und Alessandra Ehrlich.

Vier Coaches begrüßen die Besucher als Rekruten im „Fake Paradise“ und machen sie fit für die schöne Welt, in der alles geht und jeder zählt. Sie verbreiten Fakes, pranken und beschimpfen sich mit schlechten aber verführerischen Argumenten. Sie sind mal anbetungswürdig, mal abscheulich und immer aktuell. Mal als Opfer und mal als Täter. Denn im „Fake Paradise“ hängt das Schicksal von Votes, Likes und Followern ab. Wahrheit und Behauptung sind Mittel zum Zweck: Manipulation zum populistischen Stimmenfang ebenso wie das Fake Video zum Mobben von Mitschülern.

Geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren

Zentral ist in dieser Theaterproduktion zum Themenfeld Populismus, das geeignet ist für Jugendliche ab 14 Jahren, die Interaktion mit dem Publikum. Biografische Erfahrungen und emotionsbesetzte Momente dienen als Anknüpfungspunkte, ein aktives Einmischen in die Handlung wird provoziert. Den Jugendlichen eine Stimme geben, sie und ihre Person ernst nehmen, verbal wie nonverbal wahrnehmen, bildet die Basis, um das Wir-Gefühl zu stärken und gleichzeitig zu hinterfragen.