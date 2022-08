Interaktive Displays und Medientische statt Tafeln und Kreide

Die digitale Ausstattung der Aalener Schulen kommt 2022 gut voran. Beim Blick auf die Zahlen der bereits ausgelieferten Endgeräte an die 21 städtischen Schulen wird deutlich, was die Stadt Aalen und das federführende Amt für IT und Digitalisierung sowie die Gebäudewirtschaft in Zusammenarbeit mit den Schulen bereits erreichen konnte. Dies schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Obwohl in allen Bereichen mit Lieferterminen oder krankheitsbedingtem Ausfall des Personals zu kämpfen ist, wird an den neun weiterführenden Schulen der Medienentwicklungsplan bis zum Ende der Sommerferien komplett umgesetzt sein. Die Planung für die Umsetzung an den weiteren zehn Grundschulen und den beiden Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) sind in vollem Gange. „Damit sind wir landesweit bei der Schul-Digitalisierung führend“, freut sich Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann, zu dessen Dezernat die für die Digitalisierungsoffensive zuständigen Fachämter der Stadt gehören: das Amt für IT und Digitalisierung sowie das Amt für Bildung, Schule und Sport.

Auch der geschäftsführende Schulleiter Karl Frank, Rektor der Schillerschule, lobt den digitalen Ausstattungsstandard. „Die Vorgaben des Bildungsplans können so absolut erfüllt werden und wir können die Schülerinnen und Schüler optimal auf die digitale Zukunft vorbereiten.“ Die Stadtverwaltung habe in enger Zusammenarbeit mit den Schulen ein sehr gutes Gesamtkonzept für alle Aalener Schulen entwickelt, betont Frank. Auch sei der Zeitplan sowie eine sinnvolle Reihenfolge bei der Ausstattung mit den Schulen abgestimmt worden.

An den Aalener Schulen sind mittlerweile 340 mobile und fest installierte interaktive Displays (75 und 86 Zoll) sowie 261 dazugehörige Medientische in Betrieb genommen worden. Damit verbunden ist eine völlige Umstellung der bisherigen Unterrichtsmethodik, denn die seit Generationen vertrauten Tafeln und Kreideaufschriebe werden durch digitale Medien ersetzt. Das innovative Prinzip, die Hardware und die Steuerungselemente mit einer Dokumentenkamera in einem sogenannten Medientisch zu verbauen, hat sich bewährt. Damit ist eine möglichst einfache Handhabung und zentrale Steuerung durch die jeweilige Lehrkraft gewährleistet.

Als Unterstützung im Unterricht kommen an den Medientischen auch die Dokumentenkameras zum Einsatz, damit können Dateien, Präsentationen oder Vorlagen am Display für die ganze Klasse gezeigt werden. Über 300 dieser Kameras sind schon an den Schulen in städtischer Trägerschaft im Einsatz und ersetzen die bisherigenn Tageslichtprojektoren.

„Parallel dazu bieten wir speziell für die Lehrkräfte über die Volkshochschule Online-Kurse zur Einarbeitung in die neue digitale Ausstattung an“, erläutert Robert Gentner, Amtsleiter des Amtes für IT und Digitalisierung. Dass die Lehrkräfte die digitalen Medien sehr schnell in den Unterricht integriert hätten, bestätigt auch Frank. Er betont auch, dass das ein fortlaufender Prozess sei..

Das Aalener Komplettpaket hat bereits „Schule gemacht“. Da landesweit führend bei der Digitalisierungsoffensive, greifen andere Städte gerne auf den Erfahrungsvorsprung der Aalener zurück. Neben den komplett ausgestatteten weiterführenden Schulen haben alle Grundschulen und SBBZ eine Vorabausstattung mit je einem interaktiven Display mit Medientisch erhalten, damit sich die Lehrkräfte in die neue Technik einarbeiten können.

Alle an den Aalener Schulen tätigen insgesamt 705 Lehrkräfte sind mit iPads ausgestattet. Von der Stadtverwaltung Aalen wurden fast 6000 iPads an die Schulen ausgeliefert. Die noch fehlenden 711 iPads werden derzeit zur Auslieferung an die Schulen zum Schulstart im September vorbereitet. Für die Ausstattung der EDV-Räume an den Schulen sind bisher 344 Notebooks und über 600 PCs mit Einzelplatz-Monitoren installiert worden.

„Wir sind stolz auf den zügigen Ausbau unserer Schul-IT – eine Megaleistung“, bilanziert Ehrmann. Natürlich gehe ein solches Projekt nicht ohne personelle Verstärkung im Amt für IT und Digitalisierung einher. Neben AmtsleiterGentner und dem zuständigen Abteilungsleiter Michael Hofer stehen zwei Fachkräfte für die Netzwerkbetreuung sowie weitere drei Mitarbeitende für die Anwendungsbetreuung (Support und Hotline) zur Verfügung. „Mit der Auslieferung und Installation ist es nicht getan, wir müssen alle Endgeräte stets auf aktuellem Stand halten“, betont Gentner. „Um den Standard halten zu können, müssen wir von einem jährlichen finanziellen Aufwand von rund 1,5 Millionen Euro ausgehen“, schließt Ehrmann.