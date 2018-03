Ins Rutschen geraten: 20 000 Euro Schaden

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist am Montag gegen 22.30 Uhr an der Einmündung der Langen Gasse in die L1156 beim Bremsen auf der teilweise glatten Fahrbahn ins Rutschen geraten. Dadurch konnte er nicht mehr anhalten, sodass es zum Zusammenstoß mit einem auf der Landesstraße fahrenden Auto kam, dessen 45 Jahre alter Fahrer mehr ausweichen konnte. Der Renault musste anschließend abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden wird auf 20 000 Euro beziffert.