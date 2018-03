An diesem Freitag 23. März, kommt als Referentin Regine Carl zum Frauenfrühstück ins Gemeindezentrum der Martinskirche im Pelzwasen. Das Thema „Imagination – Die Kraft der inneren Bilder“ will aufzeigen, wie Menschen in ihrem Alltag unbewusste Kräfte aktivieren, wie Fantasiebilder entstehen können, um zu innerer Ruhe und zur Mitte zu kommen, auch in turbulenten Situationen. Das Frühstück beginnt um 9 Uhr.