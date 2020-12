Sie heißen „Sonnenkäfer“, „Bären“, „Wirbelhexen“ oder „Sonnenstrahlen“; mal ist es ein gefülltes „Spatzennest“ oder sie sind „Löwenmutig“ stark: Das sind alle Kindergartengruppen des inklusiven Schulkindergartens Rosengarten in der Schloßstraße in Wasseralfingen. Ganz leise, still und heimlich feiert der Rosengarten in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen.

Genauso kunterbunt, originell, einzigartig und einfach tierisch gut wie die Namen der Gruppen kann man sich auch den Betrieb der Kita vorstellen. Mittlerweile sind unter dem Dach des Rosengartens mit einem inklusiven Konzept rund 70 Kinder vereint. Dabei soll ein Bildungsauftrag verwirklicht werden, in dem kein Unterschied zwischen Kindern mit und ohne Behinderung gemacht wird. Dies setzt der Rosengarten mit einem sehr engagierten Team bereits seit mehr als 40 Jahren erfolgreich um.

Durch die aktuellen Gegebenheiten blieben die Festlichkeiten zum Jubiläum aus. Dennoch blickt die gesamte Belegschaft stolz und gerne auf die vergangenen 45 Jahre zurück.

Der heutige Kindergartenbetrieb – das Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung – war nicht immer so. Die Geschichte des Rosengartens ist eng mit der Geschichte des Körperbehindertenvereins Ostwürttemberg verbunden. Eltern von Kindern mit Handicap haben sich hier vor fast einem halben Jahrhundert zusammengeschlossen, um ihren Kindern eine Förderung und Betreuung mit anderen Kindern zu ermöglichen. Das war zu den damaligen Verhältnissen und dem gesellschaftlichen Umgang mit Menschen mit Behinderung nicht selbstverständlich.

Für Kinder mit Behinderung war in den gesellschaftlichen Normvorstellungen damals kein Platz. An ein Betreuungssystem – in welcher Form auch immer – war nicht zu denken. Umso einzigartiger war diese Elterngruppe, die für ihre Kinder alle Hebel in Bewegung setzte, um diesen ein Miteinander mit anderen behinderten Kindern zu ermöglichen.

Aus diesen Erzählungen wird deutlich, welch langen Weg auch der Rosengarten bis zum heutigen Etappenziel zurückgelegt hat. Der Gedanke „Inklusion“ hatte sich damals noch nicht in den Köpfen einzelner festgesetzt.

Durch die Gründung der ersten Intensivkooperationsgruppe, in der Kinder mit und ohne Behinderung ihren Alltag miteinander verbringen, wurde spürbar, wie vorurteilsfrei und ohne Wertvorstellungen die Kinder sich begegnen. Hier wurde deutlich, wie einfach ein Miteinander sein kann – ohne die Ängste und Vorbehalte von Erwachsenen. Denn so denken und fühlen Kinder nicht. Sie begegnen sich völlig wertfrei und unbelastet. Kinder sind offen, neugierig und ehrlich im Umgang mit der Welt und ihren Mitmenschen. Sie möchten ihre Fragen stellen und Antworten bekommen. Dies bedeutet, dem Kind gegenüber eine achtsame Haltung einzunehmen, die Besonderheiten jedes Kindes und seine individuellen Entwicklungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

Hierfür sorgt ein qualifiziertes Team, bestehend aus Fachlehrern, Sonderschullehrern, Erziehern und Helfern aus den betreuenden Diensten. Gemeinsam werden sowohl die Unterschiede, als auch die Gemeinsamkeiten aller Kinder in den Blick genommen. Dieses Team an Mitarbeitern sorgt auch dafür, dass jedes Kind bestmöglich in seiner Entwicklung gefördert und begleitet wird.

Mit dieser Entwicklung im Rosengarten war dann schnell klar, dass die Betreuung auch ins früheste Kindesalter ausgeweitet werden muss. So besteht mittlerweile die Möglichkeit, auch Kindern im U3-Bereich ein Miteinander zu ermöglichen.

Träger des Rosengartens ist die Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH mit Sitz in Wört. Aus ihrer Sicht habe sich der Rosengarten in Wasseralfingen mit den Jahren in der Region einen guten Ruf aufgebaut, wenn es um das Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung gehe. Das sei vor allem allen Beschäftigten, die sich tagtäglich für die Förderung und Betreuung der Kinder einsetzen und ein Miteinander und Teilhabe im Alltag ermöglichen, zu verdanken. Mit ihnen werde Inklusion erst möglich.