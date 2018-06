Dieses „Rosengarten-Feschdle“ ist ein Meilenstein in der Geschichte des inklusiven Kindergartens der Konrad-Biesalski-Schule gewesen: Nun wurde der rund 130 Quadratmeter große Anbau offiziell eingeweiht. Damit schärft die von der Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe betriebene Kindertagesstätte schwerpunktmäßig ihr Profil für Kinder mit motorischem Förderbedarf mit „Bewegungslandschaften“ und Therapieangeboten.

Der Anbau (rund 400 000 Euro) beherbergt einen Schlafraum, einen therapeutisch nutzbaren Sensorikraum und einen funktional eingerichteten großen Bewegungsraum. Auch das Außengelände wurde rund um den Erweiterungsraum völlig neue angelegt. Für die Rosengarten-Leiterin Sarah Walter sind nun in der Schloßstrasse „wunderbare Räume“ entstanden, die nun optimale Bedingungen für die Betreuung schaffen.

Für die Geschäftsführer Thomas Buchholz und Ron Geyer ist der Anbau ein echter Meilenstein für den Rosengarten in seiner über 40-jährigen Geschichte, der sich auch inhaltlich in den vergangenen Jahren im Sinne der Inklusion weiterentwickelt habe. Aus einer Sondereinrichtung, so Buchholz, sei in den vergangenen 20 Jahren eine „besondere Einrichtung“ geworden mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Es sei sehr schön, dass dies alle Eltern schätzten und mittragen würden.

Sehr viel habe sich hier bewegt in den vergangenen Jahren, freute sich Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam. „Grandios“ sei, was aus dem Rosengarten entstanden sei, hier könne man sich nur wohlfühlen.

Zum Auftakt des „Feschdle“ hatten die Kinder eine Art Traumreise nach Art der Bremer Stadtmusikanten um die kleine Talea inszeniert – und viel Lob und Applaus dafür bekommen. Außerdem gab es verschiedene Spielstationen, die „Wirbelhexen“ und die KGW-Big-Band swingte durch den sonnigen Fest-Sonntag. (lem)