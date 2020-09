Inklusive Radtour macht Station in Aalen

Menschen mit und ohne Behinderung bringt Horst Schwerger zusammen und begeistert sie für das gemeinsame Radfahren. Seit vielen Jahren organisiert er als Vorsitzender der HEM-Schwerger-Stiftung zur Förderung des Ehrenamts und Netzhautforschung gemeinsam mit einem Helferteam inklusive Radtouren durch ganz Europa. Dieses Jahr findet die Tour zum elften Mal statt und coronabedingt geht es 700 Kilometer – begleitet von einer Motorradeskorte der Polizei – durch Baden-Württemberg und Bayern. Am Donnerstagmorgen empfing Aalens Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann die Radlertruppe vor dem Rathaus. „Nun liegen bereits vier Etappen hinter Ihnen. Es freut mich sehr, Ihre Begeisterung für diese Radtour zu erleben.“

Insgesamt 46 Behinderte und Nichtbehinderte radeln mit, dazu kommen noch Betreuer, alles Ehrenamtliche, wie Maren Schwerger, Tochter des Initiators, berichtet. 13 Tandems sind dabei, die jeweils von einem Sehbehinderten oder blinden Co-Piloten mit Hilfe ihrer ehrenamtlichen tätigen Piloten gefahren werden. Neben dieser Chance zur Teilhabe am sozialen und sportlichen Leben in Gemeinschaft mit Sehenden, soll mit der auch sportlich anspruchsvollen Leistung die Öffentlichkeit für die Erforschung der Augenerkrankung der erblich bedingten Netzhautdegeneration sensibilisiert werden.

Auch bei der Stadt Aalen stehe das Thema Inklusion ganz weit oben, berichtete Ehrmann, 2013 habe man einen Inklusionsplan erstellt, der laufend auch im Dialog mit Akteuren der Sportvereine fortgeschrieben werde. „Inklusives Leben muss ganz normal sein.“

Maren Schwerger, dankte im Namen der Stiftung und des Teams für den freundlichen Empfang in Aalen. Seit man vor 20 Jahren mit der Tour begonnen habe, merke man doch, dass das Thema Inklusion in der Politik von Bund, Land und Kommunen angekommen sei, freute sich Schwerger. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen und zahlreiche Sponsoren, darunter die Carl Zeiss AG, unterstützen die Stiftung mit Sitz in Neuhausen.

Über 700 Kilometer werden die Teilnehmer der Tandem-Tour am Ende zurückgelegt haben, wenn sie am 5. September in Esslingen eintreffen werden. Start war am Samstag, 30. August, in Stuttgart, die Tour geht in sieben Etappen über Rottweil, Konstanz, Biberach, Aalen, Rothenburg ob der Tauber, Mainhardt bis zum Ziel in Esslingen. „Das ist schon eine große Leistung“, lobte Ehrmann. Abschließend erhielten alle Teilnehmer zu Erinnerung an das Etappenziel Aalen eine Baseball-Mütze mit dem Stadtwappen.