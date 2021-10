Inklusionsprojekt: Am Härtsfeldsee ist eine Steinschlange eingeweiht worden

Es braucht viele „Mitspieler“, um ein schönes Kunstwerk zu schaffen. Dies wurde kürzlich am Härtsfeldsee bei der Einweihung der Steinschlange deutlich, die im Rahmen eines gemeinsamen, inklusiven Kunstprojekts der beiden Landkreise Ostwürttembergs entstand, zu der der Dischinger Bürgermeister Alfons Jakl begrüßen konnte.

Zwei kleine Mädchen, die mit Mama und Opa Steine bunt bemalten und am Härtsfeldsee ablegten. Eine aufmerksame Spaziergängerin der Lebenshilfe, die diese Steinidee in die Kunstgruppen der Lebenshilfe Heidenheim und Aalen einbrachte und schließlich offene Ohren bei der Gemeinde Dischingen und den Landratsämtern Ostalbkreis und Heidenheim, dass diese Steinschlange verewigt werden müsse.

Wie es zu diesem einmaligen Kunstprojekt kam? Linda und Anika Voitl bemalten Steine und legten die ersten Steine zu einer Schlange, Susanne Schienle von der Lebenshilfe Aalen nahm Kontakt zu den Familie Voitl und Kröher auf, das Projekt wurde erweitert, sodass Menschen mit und ohne Behinderung Steine bemalten und die Schlange auf stolze 140 Meter anwuchs. Ein ganzes Jahr lang mähte der Senior der Familie Kröher den Platz um die Steine und setzte diese mit Hilfe des Bauunternehmens Karl Pappe aus Dischingen-Dunstelkingen in Beton, um das Kunstwerk haltbar zu machen. Die Gemeinde stellte dafür kostenlos am Härtsfeldsee eine geeignete Fläche zur Verfügung.

Den kommunalen Behindertenbeauftragten Petra Pachner vom Ostalbkreis und Iris Mack vom Landkreis Heidenheim konnte man bei der Einweihung die Freude und den Stolz auf die Künstler der Lebenshilfe vom Gesicht ablesen, da sie die Kreativität der Menschen mit Behinderung kennen und wissen, wie umfangreich der hinter einer solchen Aktion stehende personelle Einsatz in den jeweiligen Einrichtungen ist.

„Diese Aktion ist ein schönes Symbol für eine gelungene Inklusion. Menschen mit und ohne Behinderung können gemeinsam etwas Bemerkenswertes für die Allgemeinheit leisten“, so Pachner. „ In Fall des entstandenen Stein-Mosaiks wird ein Outdoor-Kunstwerk ein weiteres touristisches Highlight am Härtsfeldsee bilden.“