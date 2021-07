Initiative Klimaentscheid feiert 1500 Unterschriften

Mit einem Fest auf dem Rathausvorplatz hat die Aalener „Initiative Klimaentscheid“ am Freitagnachmittag gefeiert, dass weit mehr als die nötigen Unterschriften für den Einwohnerantrag „Aalen klimaneutral 2035“ zusammengekommen sind, nämlich rund 1500 statt „nur“ der erforderlichen 910.

Die Unterschriften werden in dieser Woche an Oberbürgermeister Thilo Rentschler als Spitze der Verwaltung überreicht. Wenn dann nach der erforderlichen Prüfung die Rechtmäßigkeit des Antrags bestätigt ist, kann er voraussichtlich im Herbst im Gemeinderat diskutiert werden.

„1500 Unterschriften heißt 1500-mal ein Zeichen setzen“, dankte Leni Klöcker von Fridays For Future allen Menschen, die unterzeichnet haben. Von einem „Festtag für die Demokratie“, sprach Pfarrer Bernhard Richter, der an alle Beteiligten in Stadt und Politik appellierte, nun müsse man für einen Erfolg des Antrags auch gemeinsam ins Handeln kommen.

Dass es dafür höchste Zeit sei, klang auch in den Beiträgen zum Beispiel von Achim Stammberger (Animal Rights Watch), Werner Gottstein und Melanie Kraus (BUND Ostwürttemberg) und Herma Geiss (Attac und „Bündnis Entwicklung braucht Entschuldung“) und Ulrich Holzbauer (Hochschule Aalen) an, die Visionen für eine klima-gerechtere Zukunft skizzierten. Als Zeichen für die Zukunft formierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam eine bunte 2035 auf dem Rathausvorplatz.