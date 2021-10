Initiative Klimaentscheid begrüßt Beschluss

Die Initiative Klimaentscheid Aalen begrüßt den Beschluss des Gemeinderats, dass Aalen bis 2035 klimaneutral werden soll. „Mit diesem Beschluss setzt der Gemeinderat den Wunsch von über 1200 Aalenerinnen und Aalenern um, die den entsprechenden Einwohnerantrag der Initiative Klimaentscheid Aalen mit ihrer Unterschrift unterstützt haben“, schreibt die Initiative in einer Pressemitteilung.

Margarete Rödter, Vertrauensperson der Initiative, sagt: „Mit dieser Entscheidung kommen wir aus der lähmenden Furcht vor der Klimakatastrophe heraus und wieder hinein ins Handeln. Das hat uns selbst in der Phase des Unterschriftensammelns getragen und kann in der Stadt eine Aufbruchsstimmung erzeugen.“ Allen Beteiligten sei bewusst, dass mit dem Weg zur Klimaneutralität, den Aalen jetzt einschlage, auch Ängste verbunden seien. „Die angestrebte intensive Bürgerbeteiligung bietet die Chance, im Dialog Lösungen zu erarbeiten, um zum Beispiel zu verhindern, dass Menschen sich gestiegene Mieten nach einer aufwändigen klimagerechten Wohnungssanierung nicht mehr leisten können“, heißt es weiter. Der erste erfolgreiche Einwohnerantrag in der Geschichte Aalens zeige, dass diese und ähnliche Formen der direkten Demokratie eine Bereicherung für die öffentliche Debatte darstellten.

Anne Klöcker aus der Initiative erklärt, man freue sich über das positive

Feedback von Oberbürgermeister Brütting, aus der Stadtverwaltung und den Fraktionen im Gemeinderat. Im Vorfeld der Entscheidung habe man viele konstruktive Gespräche zu dem Antrag geführt.“

Auch nach dem Beschluss hat sich die Initiative Klimaentscheid laut ihrer Mitteilung viel vorgenommen. Weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter seien daher willkommen.