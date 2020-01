Ingrid Betzler 40 Jahre im Besuchsdienst

Ohne ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sei eine Kirchengemeinde heute nicht mehr denkbar, sagte Pfarrer Wolfgang Sedlmeier beim Neujahrsempfang in St. Maria. Für 40 Jahre Besuchsdienst und Caritashelferin wurde Ingrid Betzler geehrt. Als besondere Leistung hob Diakon Michael Junge ihren Einsatz in der Kleiderkammer für Flüchtlinge in der Ulmer Straße hervor.

Im Namen des Kirchengemeinderats dankte der gewählte Laienvorsitzende Wolfgang Reichhart dem vorbildlichen ehrenamtlichen Gemeindemitglied. „Daß Ingrid Betzler uns spontan versprochen hat, ihren Dienst noch weitere zehn Jahre zu leisten, freut uns besonders“, sagte Reichhart. Solche Beispiele selbstlosen Einsatzes brauche man in der Gemeinde. Die Einladung zu diesem Empfang sei ein Zeichen der Dankbarkeit. Zahlreiche Ehrenamtliche waren ihr gefolgt. Der große Saal im Gemeindehaus war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Neue Wege in eine gute Zukunft zu gehen und Bereitschaft für den Dienst am Nächsten mitzubringen, dazu appellierte Diakon Junge in der Andacht, die dem Empfang vorausging. Mit großer Freude dürfe man den großartigen Erfolg der Sternsinger-Aktion registrieren, der eine Spendensumme von fast 14 000 Euro erbracht habe.

Damit werde diesmal der Libanon unterstützt, der außergewöhnlich viele Flüchtlinge aufgenommen habe. „Die Kinder haben bei ihren Besuchen viele interessante Begegnungen erlebt“, berichtete eine erwachsene Begleiterin. In einem attraktiven Bewegungsspiel stellte Luzia Gutknecht und ihr Team die Gruppenarbeit und die bundesweiten Projekte des Katholischen Frauenbundes vor.

„Trotz mancher Enttäuschungen und Konflikte, die auch mit mir zu tun haben, gab es in der Pfarrgemeinde St. Maria große Leistungen“, stellte Pfarrer Sedlmeier in seinem Rückblick fest. Daß der Kirchengemeinderat schließlich doch zu einer guten Zusammenarbeit gefunden habe, sei vor allem dem Vorsitzenden Wolfgang Reichhart zu verdanken. „Er hat in schwieriger Zeit Verantwortung übernommen“. Starker Beifall gab es für den bescheidenen, aber sympathischen Vorsitzenden.

Für die Kirchenrenovierung habe man jetzt eine gute Entscheidung gefunden. Vorbildliches sei in der Liturgie, im Kirchenchor, im Förderverein, in der Katechese und in den Gebetskreisen zu verzeichnen, hob Sedlmeier hervor. „In Treue zu Gott weiter so!“ empfahl er für die Zukunft. Dann reihte sich der Pfarrer in den kreativen Sketch der Italienreise ein, mit dem das Pastoralteam auf der Bühne zu Beifallsstürmen hinriß.

Die Organisation des Abends lag in den bewährten Händen des Festausschußes unter Leitung von Günther Vogel. Als Musiktalente glänzten Man Pfeiffer (Klavier) und Martin Kronberger (Gitarre). Kein Wunder, daß das Publikum begeistert mit einstimmte. Küchenchef Josef Cadus und sein Team zauberten ein delikates Essen in den Saal.