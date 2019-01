Der Wechsel ist perfekt. Stürmer Robert Leipertz wechselt zurück nach Heidenheim. Das hat zumindest der FCI auf seiner Homepage vermeldet. Damit endet das zweieinhalbjährige Intermezzo von Leipertz beim Fußball-Zweitligisten. Nach langwierigen Gesprächen einigten sich demzufolge beide Clubs und vereinbarten in Sachen der Transfermodalitäten Stillschweigen.

„Wir wollten Roberts Wunsch nachkommen, zurück nach Heidenheim zu wechseln, hatten aber bezüglich der Modalitäten ganz klare Vorstellungen. Wir sind froh, eine Lösung gefunden zu haben, mit der alle Seiten glücklich sind“, wird Harald Gärtner, Geschäftsführer Sport und Kommunikation auf der vereinsegenen Internetpräsenz zitiert.

Die Schanzer hatten Leipertz im Sommer 2016 vom FC Schalke 04 verpflichtet. Die zwei Spielzeiten zuvor hatte der gebürtige Jülicher aber bereits in Heidenheim gespielt. „Ich bin froh, dass es nach den langen Verhandlungen geklappt hat. Ich drücke den Jungs die Daumen für die Restrunde und freue mich auf das Wiedersehen am letzten Spieltag, wenn die Schanzer hoffentlich schon die Liga gesichert haben“, wird der Angreifer zitiert. In seiner Zeit in Ingolstadt brachte es der 25-jährige Offensivakteur auf 42 Pflichtspiele (sechs Tore, drei Vorlagen). Derzeit laboriert Leipertz noch an einer komplizierten Sehnenverletzung im Gesäßmuskel und wird noch eine Weile brauchen, bis er dem Zweitligisten vom Schlossberg zur Verfügung steht.