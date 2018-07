Ingo Schulmeyer qualifiziert sich für Ironman auf Hawaii

3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann noch Marathon laufen. Diese Kunststück müssen die Athleten bei einem Ironman Triathlon bewältigen. Am vergangenen Sonntag fand in Frankfurt die offizielle Europameisterschaft statt. Mit dabei auch Ingo Schulmeyer vom MTV Aalen.

Über 2500 Profis und Altersklassen-Athleten stellten sich dieser Herausforderung bei nahezu perfekten Bedingungen. Schulmeyer trat nach einer starken Leistung bei der Challenge Roth 2017 mit dem klaren Ziel an, sich einen der begehrten Startplätze für die Weltmeisterschaft auf Hawaii zu ergattern. Und das in der stark besetzten Altersklasse 40-44 Jahre. Schulmeyer startete beim Schwimmen relativ weit vorne und fand sofort einen guten Rhythmus. Nach 1:02:29 Stunden stieg er entspannt aus dem Wasser und machte sich auf den Weg zum Rad.

Aufgrund einer Baustelle auf dem ursprünglichen Verlauf war die Radstrecke dieses Jahr sogar 185 Kilometer lang und mit einigen zusätzlichen Höhenmetern gespickt. Dazu kam ein mittlerer Nordost-Wind, sodass keine überragenden Radzeiten möglich waren. Nach 5:03 Stunden auf dem Rad bei einem Durschnitt von 36,8 Stundenkilometern wechselte Schulmeyer dann schließlich in der Frankfurter Innenstadt zur letzten Disziplin, dem Laufen. Schulmeyer fand sofort eine gute Pace, die er bis zum Ende durchhalten konnte. Am Ende stand eine Marathonzeit von 3:26:35 Stunden. Als er mit einer Gesamtzeit von 9:39:50 am Frankfurter Römer auf den roten Teppich einlief, rechnete er zunächst nicht mit einer Qualifizierung. Umso größer die Überraschung beim Blick auf die Ergebnislisten. Der elfte Platz in der Altersklasse bei 419 Finishern und 13 zu vergebenden Slots bedeutet den sicheren Startplatz beim Ironman Hawaii am 13. Oktober. Damit ist er mit Joachim Krauth der Zweite Athlet des MTV, der dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft an den Start geht.