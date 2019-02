Inge Gräßle wirbt für Europa

Mit einer flammenden Rede von Inge Gräßle ist die CDU im Ostalbkreis am Sonntag in den Europawahlkampf eingestiegen. Bereits zum vierten Mal kandidiert die gebürtige Großkuchenerin fürs Europäische Parlament. Als Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses hat sich Gräßle dort längst einen Namen, aber nicht nur Freunde gemacht.

In der Vergangenheit war zumeist Spitzenpersonal der Bundespartei Gast beim Jahresauftakt des CDU-Kreisverbands. Nicht so am Sonntag. Als Bürgerdialog zu Europa gestaltete die Partei den Vormittag in der Aula der Aalener Hochschule.

Selbstbewusst sprach die Europaabgeordnete Gräßle von der Herausforderung ihres Lebens. „Ich weiß, dass es auf mich ankommt. Was ich mache, macht sonst keiner“, sagte die Haushaltskontrolleurin. Mehrmals appellierte sie an die Anwesenden, zur Wahl zu gehen. Vor dem Hintergrund eines wachsenden Nationalismus fürchtet die Politikerin, dass Antieuropäer und Populisten im Europäischen Parlament die Oberhand gewinnen könnten. Wenn Europa auseinanderbricht, dann werde auf immer die Kraft fehlen, diese Union wieder zusammenzufügen, glaubt Gräßle. Sie forderte die Gäste des Bürgerdialogs daher auf, sich als „Evangelisten der frohen Botschaft“ vom geeinten Europa zu betätigen. Die EU beschrieb die Abgeordnete als eine Serviceeinrichtung für ihre Mitglieder. Keinesfalls sei sie jedoch ein Superstaat.

Mit Kopfschütteln verfolgt Gräßle den Brexit und nannte die Entscheidung dafür einen verheerenden Fehler der Briten. „Das Unglück wird seinen Lauf nehmen.“ Mit dem Ausstieg aus der Europäischen Union verlören 752 internationale Abkommen mit Großbritannien ihre Gültigkeit. Ein Übergangsabkommen wurde daher ausgehandelt. Doch eine Mehrheit im britischen Unterhaus will das nicht akzeptieren. Für die Folgen seien die Briten selbst verantwortlich.

Mack: Gegen generelle Dieselfahrverbote

Deutlich positionierte sich Gräßle in der Debatte zu Diesel-Fahrverboten. Generelle Fahrverbote für Dieselfahrzeuge der Euro-5-Norm lehnt sie ab und erhielt dafür Applaus. Es sei ein Fehler Fahrverbote für eine ganze Stadt zu verhängen, wenn es an einer Stelle ein Problem gibt. In dem sich an die Rede Gräßles anschließenden Podiumsgespräch bezeichnete Landtagsabgeordneter Winfried Mack Dieselfahrverbote ebenfalls als nicht verhältnismäßig. „Sind wir denn verrrückt, dass wir gerade in der Stadt, in der die besten Automobile der Welt gebaut werden, Fahrverbote verhängen?“

Das vom Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter moderierten Podium bestritten neben Gräßle und Mack, der Rektor der Aalener Hochschule, Gerhard Schneider, die IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle, der Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg, Josef Bühler, der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Ostalb, Hubert Kucher, und Landrat Klaus Pavel. Bildung und Forschung sind für Schneider Themenfelder, die global gesehen werden müssen. Er setzt auf internationalen Austausch. „Wenn wir im Wettbewerb mit Asien einerseits und USA andererseits bestehen wollen, dann müssen wir auf Europa setzen.“ Der Brexit ist in den Augen von Eberle gleichbedeutend mit mehr Arbeit, mehr Bürokratie und mehr Kosten. „Die Wirtschaft kämpft für Europa.“

Ein weiterer heißer Sommer bedeutet das Aus

Ebenfalls ein Bekenntnis zu Europa legte Kucher ab. „Wir müssen Europa stabilisieren, vielleicht auch umbauen, um es zukunftsfähig zu machen“, sagte der Vorsitzende des Kreisbauernverbands. Sorgen macht dem Schrezheimer Landwirt der trockene Sommer 2018. Das Futter werde bereits knapp. Ein weiterer solcher Sommer würde das Aus der Landwirtschaft bedeuten.

AOK-Chef Bühler warb dafür, den Pflegeberuf attraktiver zu machen, um junge Menschen dafür zu gewinnen. Pavel formulierte als Ziel, den Ostalbkreis in fünf Jahren komplett ans Breitbandnetz angeschlossen zu haben. In der Digitalisierung sieht er eine Chance für die Ostalb.