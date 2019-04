Inge Gräßle steht auf Platz 12 im Ranking der EU-Abgeordneten

Die Heidenheimer Europaabgeordnete Inge Gräßle (CDU) gehört zu den einflussreichsten Parlamentariern über die fünfjährige Legislaturperiode des Europäischen Parlaments. Das geht aus einer Veröffentlichung der Brüsseler Wochenzeitung „Politico“ hervor. Darin werden 40 Abgeordnete aufgeführt, die zwischen 2014 bis 2019 den größten Einfluss besaßen. Gräßle belegt in dem Ranking Platz 12. Als Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses sei Gräßle eine leidenschaftliche Verfechterin von Transparenz in der EU. Gräßle bezeichnete etwa die schnelle Beförderung Martin Selmayrs zum Generalsekretär der Europäischen Kommission als „Coup“ oder fordert, dass gegen den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán wegen Vetternwirtschaft ermittelt wird, schreibt das Blatt. „Das ist eine tolle Anerkennung, über die ich mich sehr freue. Sie unterstreicht, wie wichtig das manchmal als sperrig wahrgenommene Thema der Betrugsbekämpfung ist“, so Gräßle.