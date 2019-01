Infoveranstaltung für Vereine

Für alle Vereine im Bezirk Ostwürttemberg mit Herrenmannschaften im Spielbetrieb findet am 25. Januar eine Informationsveranstaltung statt. Ab 19 Uhr wird dann im Vereinsheim der TSG Hofherrnweiler/Unterrombach über die nächsten drei Jahre Fußball im Bezirk gesprochen.

Unter anderem werden dabei die Rahmendaten des Terminkalenders vorgestellt, die Vorgehensweise bei Spielabsagen durchgesprochen und ein möglicher neuer Relegationsmodus vorgestellt. Wichtig wird auch der Punkt Neuordnung des Spielbetriebs in der Kreisliga B sein.

Die Bezirksverantwortlichen wollen sich an diesem Tag mit den Vereinsverantwortlichen austauschen, im Anschluss soll dann eine Befragung der Vereine stattfinden. So dass basisdemokratisch entschieden wird, wie im Bezirk Ostwürttemberg in den nächsten Jahren Fußball gespielt werden soll.