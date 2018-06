Infoveranstaltung: Berufsbegleitend studieren

Sie stampfen, sie klatschen, sie jubeln und kreischen: Die Schürzenjäger und die Dorfrocker wissen, wie sie ihr Publikum anzupacken habe. Dementsprechend geht es dann schon mal in der Merklinger Alb-Air-Polonaise über den Festplatz „Auf der Kappel“. Am Ortseingang von Merklingen dröhnte am Abend und in der Nacht zu Sonntag die Musik; die Zweitauflage des Alb Airs kam beim Publikum an. Das ist auch passend in Lederhosen und Dirndl gekleidet, singt mit und tanzt auf den Tischen.