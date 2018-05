Infotage Energie sind eröffnet

Am Freitagabend sind in der Hochschule Aalen die 17. Infotage Energie eröffnet worden. Bis Sonntagabend dreht sich hier alles um erneuerbare Energien, Energieeinsparung, Energieeffizienz und Elektromobilität.

Das Thema Energieeinsparung und Nachhaltigkeit sei in Aalen schon seit Jahrzehnten präsent, hatte Bürgermeister Wolfgang Steidle bei der Eröffnung erklärt. Es gehe darum, wie und wo man in Zukunft wohnt, wie man heizt und wie man städtebaulich reagiert, etwa durch verdichtetes Bauen. Hochschul-Prorektor Heinz-Peter Bürkle hatte erklärt, dass sich Digitalisierung und Energieeinsparung intelligent ergänzen können, etwa bei der „Smart City“, die auch in Aalen auf der Agenda steht.