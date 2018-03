Das Institut Sankt Loreto, das Ausbildungs- und Weiterbildungszentrum für soziale Berufe in Schwäbisch Gmünd, bietet in Kooperation mit der Steinbeis Business Academy, einem Institut der Steinbeis-Hochschule Berlin, seit Herbst 2009 die berufsbegleitenden Studiengänge für Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialwesen – Business Administration (B.A.) Gesundheits- und Sozialmanagement – und für Mitarbeiter im Bildungs- und Erziehungsbereich – Social Management (B.A.) Educational Services – an. Dazu findet am kommenden Dienstag, 6. März, um 17 Uhr bei Sankt Loreto in Schwäbisch Gmünd eine ausführliche Informationsveranstaltung für interessierte Fachkräfte in sozialen Berufen statt. Die Studiengangsleiter stellen die verschiedenen Studiengänge vor und beantworten anschließend alle individuellen Fragen. Eine weitere Informationsveranstaltung findet außerdem am 11. Juni statt.