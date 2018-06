Infoabende an der Hochschule Aalen

Die Zentrale Studienberatung und das Zentrale Zulassungsamt der Hochschule Aalen informieren Studieninteressierte und deren Eltern mit der Vortragsreihe „Infoabende Studium“ über Fragen rund ums Studium. Die Reihe beginnt am Montag, 2. Mai, mit einer Vorstellung der Hochschule und ihrem Studienangebot sowie einer Übersicht über das Studiensystem mit Bachelor- und Masterabschlüssen. Am Montag, 9. Mai, dreht sich alles um das Thema Studienfinanzierung und Möglichkeiten der Unterstützung wie BAföG oder Stipendium. Am Montag, 30. Mai, geht es um die Bewerbung und Zulassung an der Hochschule Aalen. Erklärt wird, welche Bewerbungsfristen einzuhalten sind, wie die Online-Bewerbung funktioniert, welche Voraussetzungen für ein Bachelorstudium zu erfüllen sind und wie die Studienplätze vergeben werden.

Die Informationsabende beginnen jeweils um 18.30 Uhr im Aula- und Hörsaalgebäude auf dem Campus-Teil Beethovenstraße, Raum AH 0.01. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hs-aalen.de/studienberatung.