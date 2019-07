Info-Abend nach Wolf-Sichtung

Nachdem im Bereich von Bartholomä, Steinheim und Böhmenkirch ein Wolf gesichtet wurde, möchte der Bauernverband Ostalb-Heidenheim bei einer Informationsveranstaltung über die Problematik informieren und diskutieren. Sie findet statt am Donnerstag, 4. Juli, um 20 Uhr in der TSV-Sporthalle in Bartholomä. Andre Baumann, Staatssekretär im Umweltministerium Baden-Württemberg, wird ein Impulsreferat halten. Anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion und die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Auf dem Podium werden diskutieren: Staatssekretär Andre Baumann, Hubert Kucher, Vorsitzender des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim, Michael Stütz, Kreisjägermeister von Heidenheim, Alfons Gimber, Vorsitzender des Landesschafzuchtverbandes, und Armin Dammenmiller, Kreisvorsitzender des Nabu Schwäbisch Gmünd.