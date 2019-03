INF-Vertrag: Appell und Mahnung aus dem Ostalbkreis

Ein sehr besorgter Aufruf aus der kommunale Ebene in Richtung der Akteure der Weltpolitik: Der INF-Vertrag steht vor dem Aus. Er verbietet den USA und Russland die Stationierung von Mittelstreckenraketen, die einen Atomkrieg nach Europa bringen können. Es sollen weder in Europa noch im Osten neue Atomwaffen stationiert werden. Mit einer parteiübergreifenden Aktion aus Landräten, Oberbürgermeistern und der Friedenswerkstatt Mutlangen soll aus dem Ostalbkreis heraus ein deutliches Signal kommen.

Dazu gibt es die Postkartenaktion „No! Nein! Njet“ an die jeweiligen Botschaften in Berlin. Die Aussagen, die mit dem Mutlanger Manifest getroffen worden sind, sollen in der aktuellen Situation deutlich zu Gehör gebracht und gestärkt werden: „Abrüstungsverträge schaffen Sicherheit.“ Aus der Geschichte der Stationierung der Pershing II im Ostalbkreis habe man die Verpflichtung, sich für die nukleare Abrüstung einzusetzen.

Für den Landrat gibt es für die Menschheit „keine vornehmerer Aufgabe“, als sich für Frieden und eine Welt ohne Krieg und gegen die atomare Bedrohung einzusetzen. Um das deutlich zu machen, hatte dies Klaus Pavel am Donnerstagnachmittag im Landratsamt zweimal wiederholt. Man wolle ein deutliches Signal senden gegen den INF-Ausstieg und eine neue Rüstungsspirale: „Wie wollen das nicht.“

Leider sei bei den Abrüstungsbemühungen zwischen Ost und West die Bundesregierung nicht immer dabei. Es geht auch darum, so Wolfgang Schlupp-Hauck (Pressehütte Mutlangen), sich gegen Feindbilder zu stellen und den Kreis der gegenseitigen Vorwürfe der USA an Russland und andersrum zu durchbrechen.

Stumpp für eine neue Friedensbewegung

Für die Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp (Grüne) ist es gefährlich wie erschütternd, dass jahrelang ausgehandelte Verträge einfach aufgekündigt werden. Sie berichtete von einer besorgten Bürgerin gestern: Ihr sagte sie, dass es tatsächlich möglich sei, dass eine einzige Person den „roten Knopf“ drückt. Deshalb brauche es eine neue Friedensbewegung. Sehr bedauert sie, dass die Bundesregierung das Zwei-Prozent-Ziel der Nato, auf welches die USA pochen, „kritiklos“ übernehmen werde. Genauso wie die Vorwürfe vor allem an die Adresse Russlands.

China besitzt rund 1000 Mittelstreckenraketen, Pakistan, Indien, Iran und Nordkorea rüsten auf. Roderich Kiesewetter, Bundestagsabgeordneter der CDU

Ellwangens Oberbürgermeister Karl Hilsenbek geht es darum, „Druck nach oben weiterzugeben“. Er zählte einige Aktionen in Ellwangen auf – den Ostermarsch, die Mahnwache die ökumenische Friedensdekade.

Aalens Erster Oberbürgermeister Wolfgang Steidle hofft, auf „menschlicher und kommunaler Ebene“ etwas erreichen zu können. Er brachte einen ganz lokalen „Friedensstifter“ ins Spiel: Den Spion von Aalen, der einst mit Witz und Charme ganz unblutig einen Krieg verhinderte. Die Geschichte vom Spion übertrug er auf die Jetzt-Zeit – sie zeige, was man mit Verhandlungen erreichen könne.

Zum Pressegespräch waren auch Carola Moser und Lotte Rodi von der Pressehütte Mutlangen gekommen. Mutlangen, so Pavel, „muss Mahnung und Verpflichtung für uns alle sein“. Katharina Aubele (Friedenswerkstatt Mutlangen) wies auf die Friedensradfahrt zum Flaggentag der „Mayors for Peace“ am 7. Juli ab Essingen bei der Remstal-Gartenschau hin.

Kiesewetter: Realität hat sich verändert

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter schreibt in einer Pressemitteilung: „Der Vertrag hat die Gefahr einer nuklearen Eskalation für 30 Jahre gebannt.“ Zur Wahrheit gehöre auch, dass sich die Realität seither erheblich verändert habe: „China besitzt rund 1000 Mittelstreckenraketen, Pakistan, Indien, Iran und Nordkorea rüsten auf.“

Die Forderung, den INF-Vertrag zu erhalten, sei richtig, aber auch nicht ausreichend, um in der neuen Weltlage Sicherheit herzustellen. Die Blicke der Nuklearstaaten USA und Russland mit einem Anteil von 92 Prozent am weltweiten Atomarsenal richteten sich deshalb verstärkt nach Asien. Deutschland, die NATO und die USA befürworten einen multilateralen INF-Vertrag. Kiesewetter: „Ich halte mich in dieser Woche in Japan auf, um mit unserem Partner in dieser Region Fragen der nuklearen Abrüstung zu besprechen.“

Einseitige Abrüstung schafft nicht automatisch Sicherheit

„Abrüstung schafft mehr Sicherheit – in diesem Punkt hat das Mutlanger Manifest völlig Recht – aber diese muss beidseitig geschehen“, kommentiert Kiesewetter die Forderung nach einem Abzug der US-Atomwaffen aus Europa. Einseitige Abrüstung schaffe nicht automatisch mehr Sicherheit. Ein voreiliger Abzug der Atomwaffen aus Deutschland würde vielmehr östliche Partner mit einer stärkeren Bedrohungswahrnehmung ermutigen, Atomwaffen auf ihrem Gebiet zu fordern, so Kiesewetter.

Auch der (terminlich verhinderte) SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Lange unterstützt die Aktion: Europa müsse zusammenhalten und die Kündigung des INF-Vertrag sei ein „herber Rückschlag für die Rüstungskontrolle“.