Industrie 4.0 verändert die Arbeitswelt

Am Montag, 14. Dezember, findet im Audimax der Hochschule Aalen (Hauptgebäude, Beethovenstraße 1) von 17.30 bis 19 Uhr eine Veranstaltung zum Thema „Aus- und Weiterbildung“ im Rahmen der Ringvorlesung „Industrie 4.0“ statt. Dazu referieren Welf Schröter vom Deutschen Gewerkschaftsbund über die „Zukunft der Arbeit – Auswirkungen von Industrie 4.0“ und Professor Lars Windelband von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd über „Veränderungen in der Arbeitswelt, Kompetenzen und Lernen in Industrie 4.0“. Es werden Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet wie „Was genau ist Industrie 4.0? Wie kann ich dieses Thema effizient in Unternehmensnutzen umsetzen? Was passiert mit Arbeitsplätzen, wenn alles automatisiert wird?“ Die Veranstaltung wendet sich an Industrievertreter wie auch an Mitarbeiter, Studenten und Interessierte.

Informationen und Anmeldung unter: www.hs-aalen.de/s/f/ringvorlesung.