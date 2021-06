Delta-Variante in Aalen nachgewiesen - Schulklassen in Quarantäne

Insgesamt hat das Landesgesundheitsamt am Montag landesweit 368 Coronafälle mit der Delta-Variante, die zuerst in Indien nachgewiesen wurde, gemeldet. Wie das Landratsamt Ostalbkreis mitteilt, haben sich in jüngerer Zeit auch im Kreis bereits zwölf Infektionen mit der indischen Variante bestätigt. Vermutlich sei der Corona-Ausbruch mit dieser Variante auf einen Reiserückkehrer zurückzuführen.

Im Zuge der Kontaktpersonennachverfolgung hat das Gesundheitsamt in diesem Zusammenhang 24 weitere Verdachtsfälle in der Raumschaft Aalen identifiziert, bei denen wegen der Infektionsketten davon auszugehen sei, dass auch sie mit der Delta-Variante infiziert sind.

Um den Ausbruch einzudämmen, wurden neben den üblichen Isolierungsmaßnahmen für Infizierte und Kontaktpersonen in der Schillerschule Aalen vier Klassen in Quarantäne geschickt. Für Dienstag wurde kurzfristig mit der Kreisärzteschaft und der Schule eine Abstrichaktion für Schüler der betroffenen Klassen sowie deren Angehörige an der Schule organisiert. In der gesamten Schule besteht bis auf Weiteres wieder generell Maskenpflicht.

Der Ausbruch mit der Delta-Variante macht deutlich, dass wir trotz derzeit niedriger Inzidenz weiterhin die AHA-Regeln dringend beachten müssen. Landrat Joachim Bläse

Betroffen ist auch der Kindergarten Sankt Franziskus in Aalen, wo zwei Gruppen in Quarantäne sind. Auch für diesen Personenkreis wurden Abstriche organisiert. Außerdem wurden vom Gesundheitsamt, das in engem Austausch mit dem Kompetenzzentrum am Landesgesundheitsamt steht, engmaschige Testungen angeordnet.

„Der Ausbruch mit der Delta-Variante macht deutlich, dass wir trotz derzeit niedriger Inzidenz weiterhin die AHA-Regeln dringend beachten müssen“, betont Landrat Joachim Bläse. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 14 auf 15,9 am Dienstag wieder leicht gestiegen.