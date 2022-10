Zu einem Auffahrunfall mit etwa 28 000 Euro Schaden ist es am Donnerstag in der Hegelstraße gekommen. Wegen der Dunkelheit übersah ein 26-Jähriger gegen 21 Uhr einen dort in zweiter Reihe geparkten Mercedes einer 53-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 26-Jährigen um 90 Grad gedreht. Der Fahrer blieb unverletzt.