In zehn Jahren fast 142 000 Euro ausgeschüttet: Stephanus-Stiftung feiert Geburtstag

„Menschenwürde. Hilfe. Hoffnung.“ Dieser Dreiklang bestimme ihre Arbeit, so die Sankt-Stephanus-Stiftung in einer Mitteilung zu ihrem zehnjährigen Bestehen. Frauen und Männer hätten sich 2012 zusammengetan, denen die Not anderer nicht egal sei. Die Stephanus-Stiftung unterstütze Hilfsbedürftige vor Ort und missionarische Projekte auf der ganzen Welt. Einige Kuratoriumsmitglieder, Stifterinnen und Stifter sowie die Gottesdienstgemeinde haben kürzlich im Eingangsbereich der Kirche auf den Geburtstag angestoßen.

In seiner Predigt ging Pfarrer Michael Windisch auf die Gründung ein und auf die Projekte, die die Stiftung fördert. Diese richteten sich nach der Arbeit der Gemeinde-Caritas und des Ausschusses Ortskirche-Weltkirche. „Viel Gutes ist inzwischen durch die Stephanus-Stiftung bewirkt worden“, sagte Pfarrer Windisch.

Die Stephanus-Stiftung gehört zur Stiftergemeinschaft „Lebenswerk Zukunft“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Treuhänderisch übernimmt sie die Verwaltung der Stiftung und gewährleistet die kirchliche Anlagesicherheit der Stiftungsmittel. In den vergangenen zehn Jahren konnten insgesamt 141 800 Euro ausgeschüttet werden. 61 900 Euro wurden für die Arbeit der Gemeinde-Caritas in Wasseralfingen und 79 900 Euro für Projekte des Ausschusses Ortskirche-Weltkirche – hier vor allem in Sambia und im Südsudan – bereitgestellt.

43 Gründungsstifter hatten am 28. Oktober 2012 im Bürgerhaus Wasseralfingen die Stiftungsurkunde unterzeichnet. Der finanzielle Grundstock rekrutierte sich aus einem Vermächtnis von Gemeindemitglied Gerhard Maier. Die erste Kuratoriumssitzung fand am 23. Januar 2013 statt. Kuratoriumsvorsitzender Hubert Baier begrüßte in der Runde Pfarrer Harald Golla, Renate Albrecht, Heinz-Josef Ecker, Gerhard Graule, Siegfried Herrmann, Maria Kaufmann, Monika Loos, Hermann Maier, Jeanne Marzi und Marcus Steidle. Menschenwürde, Hilfe und Hoffnung stünden weiterhin auf der Fahne der Stiftung. Dieser Dreiklang gehöre zum Christsein, heute mehr denn je.