In Wohnung eingebrochen

Bislang unbekannte Täter sind in eine Wohnung in der Robert-Stolz-Straße eingebrochen. Der Besitzer befand sich in den letzten Wochen im Urlaub, so dass die Wohnung leer stand. Die Täter hebelten eine Balkontüre auf, um hinein zu gelangen. Hier durchsuchten sie die gesamte Wohnung und verwüsteten sie. Bei dem Einbruch wurde Bargeld entwendet. Zudem verursachten die Täter einen Schaden in Höhe von 2000 Euro. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern derzeit noch an.