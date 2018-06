In Werkstatt eingebrochen

Ein Dieb ist durch ein eingeschlagenes Fenster in die Werkstatt einer Betreuungseinrichtung in der Alten Heidenheimer Straße eingebrochen.

Der Einbruch muss zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen verübt worden sein. Um in einen weiteren Werkraum zu gelangen, schlug der Einbrecher die Glasfassung einer Türe ein und ging in den Kellerbereich, wo er weitere Schränke öffnete. Er hinterließ einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Ob und was er gestohlen hat, wird noch ermittelt.