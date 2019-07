In Unterkochen sind bärenstarke Leute am Werk

Wenn es sie nicht schon gäbe, müsste man sie glatt erfinden, die Unterkochener Bärentage. Auch die achte Auflage auf dem Rathausplatz war am Wochenende wieder Ausdruck von Lebensfreude pur, bei idealem Wetter prägten strahlende Kinder, tolle Bühnenvorführungen und viel Musik die Festtage. Die Unterkochener Vereine präsentierten sich von ihrer besten Seite.

Bei der Organisation war wieder der Handels- und Gewerbeverein (HGV) mit Brigitte Willier und Angela Gartenmeier an der Spitze federführend. Die Zusammenarbeit mit dem Bezirkssamt, den Kindergärten, Schulen und Vereinen klappte wie am Schnürchen.

Zunächst stand das traditionelle Kinderfest im Vordergrund. Beim von den Pfarrern Hermann Knoblauch und Manfred Metzger gehaltenen Gottesdienst in der Marienwallfahrtskirche sangen die Kinder voller Begeisterung „Wir feiern heut’ ein Fest, weil Gott uns alle liebt, herein, herein wir laden alle ein“. Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse zeigten szenische Darbietungen zum Thema „Was ist das Leben?“ Pfarrer Manfred Metzger hob in seiner Predigt hervor, dass das Leben ganz unterschiedlich sei. Trotz aller Sorgen und Nöte könne man gelassen in die Zukunft blicken, denn Gott sei immer mit uns. Nicht fehlen durfte das gemeinsame Singen des Kinderfestliedes „Geh aus meine Herz und suche Freud“.

Nach dem Gottesdienst bewegte sich ein vom Musikverein angeführter Umzug mit Fahnenabordnungen der Vereine, den Ortschaftsräten und mit den Kindern in Richtung Rathausplatz. Hier eröffnete Oberbürgermeister Thilo Rentschler mit den Worten „Was will man mehr, Heimat kann so schön sein“ die achten Bärentage. In Unterkochen seien bärenstarke Leute am Werk.

Großer Zusammenhalt unter den Vereinen

Ortsvorsteherin Heidemarie und die HGV-Vorsitzende Brigitte Willier hoben den großen Zusammenhalt unter den Vereinen hervor. „Der Bär ist wieder los“, sagte Schulleiterin Anita Stark und versprach den Kindern einen Gutschein, was natürlich große Freude auslöste. Auf der Spielstraße herrschte dann reger Betrieb an der Feuerwehrspritzwand, am Bungee-Trampolin und bei Staffelläufen.

Beim bunten Bühnenprogramm legten sich die verschiedenen Gruppen mächtig ins Zeug. Die Grundschüler boten Tänze unter dem Motto „Komm stell dich mal mit mir in den Wind“ und „Das Auto von Lucio“, die Kleinen der Schatzkiste und der Schatzsucher präsentierten „den kleinen Fuchs“ und eine Tanzgruppe des Turnvereins setzte ästhetische Akzente. Am Abend sorgte Gerda und ihre strahlende Crew mit Schlagern, Rock und Pop für Stimmung.

Der Sonntag begann mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück, das die 42nd Floor Band bereicherte. Am Nachmittag traten dann die Kinder der Kindertagesstätte Maria Fatima fröhlich in Aktion, Tänzerinnen des Turnvereins zeigten ihr Können und die Kochen Clan Pipe Band erfreute die Gäste mit schottischen Dudelsackklängen. Den guten Schluss bildeten Auftritte von „Die neue Tanzschule“ und des Fanfarenzugs der Narrenzunft Bärenfanger.