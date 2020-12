In unserer Reihe „Eine Tür öffnet sich“ ist am 3. Dezember Pfarrer Jan B. Langfeldt am Zug.

Von meinem Wohnzimmerfenster aus – ich lebe im dritten Stock – habe ich eine gute Aussicht über das Viertel. Und besonders im Winter genieße ich das sehr: morgens beim ersten Kaffee den Blick über die vom Reif bezuckerten Dächer und Giebel schweifen zu lassen; zum Abend hin mich an der Adventsbeleuchtung zu erfreuen, mit der viele ihre Häuser und Gärten geschmückt haben.

Besonders die Rauchfahnen, die aus den Schornsteinen der Häuser emporsteigen, freuen mich dabei auch – nicht nur, weil ich bei ihrem Anblick gleich an Räuchermännchen denken muss und an diesen speziellen Duft von Weihnachten, den ich so sehr liebe.

„Unter einem so vor sich hin rauchenden Schlot“, denke ich mir, „leben Menschen.“

Und ich habe die Phantasie, dass da – neben vielem anderen, worum ich freilich weiß – vielleicht Kinder sind, die mit ihren Eltern Gutsle backen, oder glückliche Paare auf dem Sofa; der ältere Herr auch, der ich eines Tages selbst sein möchte, der neben dem Ofen sitzt und bei einem guten Buch seine Zigarre schmaucht.

„Wie Weihrauch steige mein Gebet zu Dir auf.“ (Ps 141, 2), heißt es im biblischen Buch der Psalmen.

Und ein Bisschen etwas von Gebet haben sie auch, diese Schornsteine mit den Fähnchen von weißem Rauch: vom Gebet nicht unbedingt eines Einzelnen, vom Gebet nicht zwingend mit Worten oder fassbaren Gedanken; – aber von dem zarten Gebet dieser besonderen Tage und Wochen, voll Sehnsucht und Erwartung, voll Rührung und Dank.

Deo gratias.