In Supermarkt eingebrochen

Auf frischer Tat konnte ein polizeibekannter 35-Jähriger am Samstag festgenommen werden. Der junge Mann hatte sich gegen 21 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Thurn-und Taxis-Straße in Ebnat verschafft und entwendete dort Alkoholika, Zigaretten und Fleisch. Er konnte kurz darauf vor dem Supermarkt von den Beamten festgenommen werden. Der 35-Jährige, der in letzter Zeit öfters polizeilich in Erscheinung getreten war, war am Vormittag aus einer psychischen Einrichtung abgängig und wurde später von den Beamten dorthin wieder zurückgebracht.