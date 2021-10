In Summe 840 Jahre für die Musik

Im Kulturbahnhof sind zahlreiche Musikerinnen und Musiker des Städtischen Orchesters zusammengekommen, um gemeinsam den Ehrungsabend der langjährigen und verdienten Orchestermitglieder zu feiern. Musikalisch wurde die Feier von kleinen Ensembles aus dem Orchester umrahmt.

Vorsitzender Steffen Dambacher erinnerte an schöne Stunden des gemeinsamen Musizierens in den letzten drei Jahren und bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement, welches in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit sei. 32 zu ehrende Personen ergäben aufsummiert 840 Jahre des gemeinschaftlichen Musizierens. Dies stehe für Treue und das aktive oder passive Mitwirken im Orchester.

„Es ist einfach wunderbar, dass wir wieder musikalisches Leben genießen können“, leitete Hubert Rettenmaier, Vorsitzender des Blasmusikverbands Ostalbkreis, seine Rede zum Festakt ein. Bei so vielen Ehrungen spüre man deutlich die musikalische Gemeinschaft. Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann sprach seine Hochachtung gegenüber den Orchestermitgliedern aus und bedankte sich für den Einsatz des Orchesters bei Veranstaltungen der Stadt Aalen. Die vielen Ehrungen zeugten von der Wertschätzung und vom Zusammenhalt der Musikerinnen und Musiker auch in einer schwierigen Zeit.

Rettenmaier und Dambacher überbrachten die Ehrungen des Blasmusikverbands Ostalb an folgende Orchestermitglieder, die für zehn Jahre aktives Musizieren mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet wurden: Clara Barth, David Bayer, Marwin Bayer, Marisa Gaßmann, Oliver Gentner, Tobias Gentner, Annika Huber, Simon Hagel, Patricia Hirt, Dominic Högg, Maximilian Junginger, Henriette Ortwein, Selina Picciolo, Alexander Poferl, Felix Schellmann, Matthias Schneider, Marvin von Blücher. Für 20-jährige aktive Tätigkeit erhielten die Ehrennadel in Silber: Markus Beck, Michael Kieninger, Julia Köditz, Tobias Krehlik. Für 30-jährige aktive Tätigkeit ging die Ehrennadel in Gold an Thomas Rieck, für 40-jährige aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Gold mit Diamant an Nikolaus Köble, für 50-jährige aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief an Volker Enssle, Dieter Erdmann und Herbert Ossig sowie für 70-jährige aktive Tätigkeit die diamantene Ehrennadel und Ehrenbrief an Josef May und Peter Schmid. Für aktive und fördernde Mitgliedschaft wurden geehrt: Oliver Schindelbeck (40 Jahre), Hans Bergmann (60 Jahre), Thomas Rieck (zehn Jahre).

Die Ehrungen der Stadt Aalen überbrachte Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann zusammen mit Steffen Dambacher an folgende Musikerinnen und Musiker: Markus Beck, Stefan Bruckner, Michael Kieninger, Julia Köditz, Simon Koesling, Thomas Schäfer (alle zehn Jahre Mitglied), Mario Forster (30 Jahre Mitglied) sowie Volker Enssle und Herbert Ossig (beide 40 Jahre Mitglied). Helmut Zemann wurde zum Ehrenmitglied ernannt und für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Siegfried Geisser und Peter Schmid erhielten die Ehrenurkunde für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft.

Das Adventskonzert des Städtischen Orchesters mit besinnlich-vorweihnachtlicher Musik findet am Sonntag 28.November, um 18 Uhr in der Salvatorkirche Aalen statt.