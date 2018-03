In Stuttgart braucht es Selbstvertrauen

Fußball-Landesligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach reist am Sonntag zum Auswärtsspiel beim TSV Weilimdorf. Anpfiff der Partie des 20. Spieltags in der Landesliga ist um 15 Uhr.

8:0 lautete das Endergebnis des Derbys gegen den FC Germania Bargau. TSG-Trainer Benjamin Bilger und sein Team machten die Auftaktniederlagen gegen N.A.F.I. Stuttgart und den TSGV Waldstetten wett und konnten sich wieder auf den fünften Platz vorarbeiten - nach unten haben die Aalener nun etwas Luft. In Zahlen: sieben Punkte. Beim Kantersieg gegen Bargau lief bei der TSG alles, bei den Germanen nichts zusammen. Am Ende war das Ergebnis mehr als verdient.

Das Trainer-Duo Bilger/Welm wird diesen Sieg aber richtig einschätzen können. „Der Dreier war nach den ersten beiden Spielen wichtig für die Mannschaft. Schon gegen N.A.F.I. haben wir sehr gut gespielt, uns aber für die Leistung nicht belohnt. Bargau hatte einen ganz schlechten Tag“, sagt Bilger. Gegen den TSV Weilimdorf erwartet er ein ganz anderes Spiel. Ungern erinnert man sich am Sauerbach an das Duell im vergangenen Jahr in dem Stadtteil der Landeshauptstadt. Weilimdorf kaufte der TSG auf dem engen Platz durch aggressives Spiel den Schneid ab und die TSG unterlag 0:2. Damals gehörte der TSV zu den besten Rückrundenmannschaften der Landesliga. Das Team von Coach Daniel Goss haben sich im zweiten Jahr in der siebten Liga etabliert. Mit 23 Punkten rangiert der TSV momentan auf dem neunten Rang. Vor allem auf dem heimischen Sportgelände zeigt die Goss-Elf Woche für Woche gute Leistungen und konnte 17 der 23 Punkte einfahren.

Startelf noch offen

Dies bedeutet Rang vier in der Heimtabelle.

„Wir müssen mit dem gleichen Selbstvertrauen wie bei N.A.F.I. ins Spiel gehen. Dann können wir auch in Weilimdorf etwas Zählbares holen“, sagt Bilger vor dem nächsten Stuttgart-Duell. Ob die Verantwortlichen der Erfolgsmannschaft aus dem torreichen Bargau-Spiel das Vertrauen geben wird, bleibt freilich abzuwarten. „Die Jungs arbeiten sehr gut. Wir werden die Elf aufstellen, von der wir überzeugt sind, dass sie in Weilimdorf bestehen kann“, so der TSG-Trainer.