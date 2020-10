Zwischen Reichenbach und Dewangen ist eine Autofahrerin nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Dabei ist laut Polizei an ihrem Fahrzeug ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden. Der Unfall hat sich am Montagabend gegen 9.30 Uhr in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn ereignet.