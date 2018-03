In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in Kindergärten in der Szekesfehervarer Straße, Hornbergstraße, Hardtstraße, im Melcherweg und in der Vorstadt sowie in Leinzell im Johannesweg eingebrochen. Bei einem weiteren Einbruch in einen Kindergarten in der Breslauer Straße blieb es jedoch beim Versuch.

Die Täter hatten Türen und Fenster aufgebrochen und waren dann eingestiegen. In einem Fall wurde ein kleiner Bargeldbetrag entwendet, in den übrigen Fällen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts gestohlen. Der Sachschaden hingegen beläuft sich auf mehrere tausend Euro.