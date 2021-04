In Schule eingebrochen: Polizeihubschrauber im Einsatz

Eine Zeugin hat am Sonntagabend gegen 22.20 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie im Schulgebäude der Karl-Kessler-Realschule das Leuchten von Taschenlampen gesehen hatte. Sofort fuhren mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Aalen zur Schule. Dort stellten die Beamten fest, dass im rückwärtigen Bereich ein Fenster aufgehebelt worden war. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch in der Schule befinden, fuhren auch Unterstützungskräfte von umliegenden Polizeirevieren an; auch ein Polizeihubschrauber wurde angefordert.

Bei der folgenden Durchsuchung des Gebäudes konnten keine Personen angetroffen werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde aus dem Schulgebäude nichts entwendet.