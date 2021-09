In Neresheim ist Wiedergutmachung angesagt

Nach der schmerzlichen Niederlage gegen Waldstetten (1:5) ist beim Fußball-Landesligisten SV Neresheim Wiedergutmachung angesagt. In einer unglaublich engen Landesliga steht Neresheim mit sieben Punkten im unteren Tabellenfeld. Die Mayer-Mannschaft möchte mit einem Sieg gegen den TSV Bad Boll an das vordere Mittelfeld anknüpfen. Die Stimmung ist gut in der Mannschaft und die Mannschaft ist heiß und motiviert den dritten Heimsieg einzufahren. Bad Boll belegt aktuell den fünften Tabellenplatz und möchte diesen mit Sicherheit verteidigen. Anpfiff ist Samstag um 15.30 Uhr.